Pourquoi les hommes supportent moins le stress que les femmes ?

Emmanuel Liodenot 07-04-2017 | 15h51

D'après une étude menée par l'Institute of Labors Economics, les femmes sont beaucoup plus sereines lors des moments de stress que les hommes. Pourquoi?

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont analysé des matchs du Grand Chelem de tennis (Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et US Open), soit 4127 matchs de femmes et 4153 matchs d'hommes.

Ils se sont surtout intéressés au moment où le score est de 4-4 pour savoir si effectivement la pression augmentait lors d'égalités. Les hommes sont plus fébriles puisqu'à partir de ce moment, ils perdent 7,2 % plus de points au service que les femmes.

La raison? Le cortisol, l'hormone du stress sécrétée par notre cerveau lors de moments de forte pression. Lors de ses situations, il se révèle que le cortisol augmente plus rapidement chez les hommes que chez les femmes.