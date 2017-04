Pourquoi la nourriture a-t-elle si bon goût quand on a bu?

17-03-2017 | 12h00

Nous avons souvent une sensation de faim après une soirée alcoolisée. Mais pourquoi la nourriture semble meilleure qu'elle ne l'est quand on a bu (surtout quand il est question de junk food)?

Une étude a été réalisée sur deux groupes de souris. Celles du premier groupe avaient ingéré de l'alcool pendant trois jours tandis que l'autre absolument pas. Au moment de se nourrir, le groupe ayant consommé de l'alcool a mangé beaucoup plus que le second.

Les recherches ont montré que certains neurones étaient plus actifs en présence d'alcool et libéraient de la peptide. C'est ce qui donne envie de manger, même si on n'a pas forcément faim.

La peptide va nous tromper en supprimant la libération de leptine, l'hormone qui régule notre appétit. C'est cette sensation de faim intense qui va donner le sentiment que ce qu'on mange a meilleur goût, car on a l'impression qu'il faut absolument manger sur le moment.

L'alcool va également modifier la façon dont le cerveau traite le goût et la texture des aliments. Cela est dû aux «opiacés» qui nous donnent ce sentiment de tournis quand on boit trop et qui nous fait nous sentir bien.

En somme, la nourriture a fondamentalement le même goût, mais notre cerveau la perçoit complètement différemment et nous fait croire qu'elle est meilleure.