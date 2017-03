Pourquoi la taille de notre pénis diminue avec le temps?

Emmanuel Liodenot 02-03-2017 | 12h26

Il y aurait deux raisons principales au rétrécissement naturel du pénis au fil des années: la monogamie et la durée des rapports sexuels de plus en plus courts.

Une étude menée par des chercheurs de l'Université du Collège de Londres a permis de constater que la pénétration sexuelle dure en moyenne deux minutes.

Les sexes les plus grands ont été observés chez les espèces animales qui ont des rapports sexuels d'au moins trois minutes.

«Les mâles qui font partie d'espèces où la compétition sexuelle est importante, avec plus de polygamie, ont des sexes plus longs», peut-on lire dans les conclusions de l'étude.

Autrement dit, plus l'homme est monogame, moins il aura de rapports sexuels et plus la taille de son pénis diminue.