Pourquoi les aînés sont-ils plus avantagés?

27-02-2017 | 16h57

La London School Academy (LSE) a étudié 5000 enfants à l’âge de 14 ans et les chercheurs ont constaté que les premiers-nés d'une famille s’en sortaient mieux dans les études. Pourquoi?

Ils ont remarqué que les parents étaient plus attentifs et portaient plus d’attention à leur premier enfant qu’aux suivants.

Après la naissance d’autres enfants, la mère et le père participent moins aux activités, comme les activités manuelles, la lecture ou d’autres activités culturelles.

Selon la LSE «ces différences se ressentent dans la maîtrise du langage, des mathématiques, de la lecture et dans la faculté de compréhension». Il y aurait des différences visibles entre les enfants dès l'âge de 1 an.

Plus vieux les aînés feraient de meilleures études et obtiendraient de meilleurs salaires.