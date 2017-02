Un artiste s'empierre pendant huit jours

22-02-2017 | 12h23

L'artiste français Abraham Poincheval, spécialiste des performances extrêmes, s'est enfermé ce mercredi pour une semaine au cœur d'un rocher de douze tonnes installé au sous-sol d'un centre d'art contemporain à Paris, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les deux moitiés de l'énorme bloc de roche volcanique ont été réunies, emprisonnant l'artiste vêtu d'un survêtement bleu marine dans une sorte de sarcophage en forme d'homme assis.

«Projet pour habiter une pierre», c'est ainsi qu'Abraham Poincheval, 44 ans, a intitulé sa performance que le public pourra suivre sur un moniteur retransmettant en direct l'intérieur du rocher par une caméra infra-rouge. En cas d'urgence, les deux parties de la pierre peuvent être désolidarisées en quelques secondes.

Juste avant «l'empierrement» du performeur, le président du Centre d'art contemporain Palais de Tokyo, Jean de Loisy, lui a offert un roman, «Le Grand jeu», de la Française Céline Minard. Ce livre raconte l'expérience d'une femme s'isolant de ses semblables dans un refuge high-tech accroché à la paroi d'un massif montagneux pour tenter de répondre à une question simple: comment vivre?.

Pour Abraham Poincheval, ce sera d'abord «une sorte de voyage à l'intérieur de la pierre, une sorte de cristallisation ou de fossilisation», a-t-il confié à l'AFP juste avant son défi.

«Le cœur de la pierre a été taillée à ma silhouette, un peu agrandie pour quelques mouvement possibles. Il y a de petites niches sur les côtés pour stocker l'eau, les toilettes... De l'autre côté, la nourriture, essentiellement liquide, des soupes», a expliqué Abraham Poincheval, lors d'un ultime état des lieux, en présence de son père.

«Il y des systèmes de sécurité et de suivi médical pour savoir comment je me porte. Il ne faut pas que les gens à l'extérieur soient plus oppressés que moi!», a-t-il ironisé.