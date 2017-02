Pourquoi être grossier rend les hommes plus honnêtes?

Emmanuel Liodenot 02-02-2017 | 14h43

On ne va pas vous conseiller de jurer, mais sachez que selon une étude, scientifique s’il vous plaît, plus on est grossier, plus on est honnête.

L’Université de Cambridge a réalisé une recherche auprès de 276 personnes. Les scientifiques américains, britanniques, chinois et néerlandais qui ont participé à cette étude ont constaté que le vocabulaire osé est un indicateur de confiance.

«Ces gens ne filtrent pas leurs paroles pour les rendre plus acceptables en société, ils ne cachent pas leurs opinions», ont-ils expliqué, estimant que ces personnes sont de fait plus honnêtes que ceux qui filtrent leurs propos et soignent les apparences.

De même, les personnes qui ont tendance à montrer leurs émotions jureraient plus facilement que les autres.