Pourquoi faut-il se retrouver régulièrement entre gars?

Emmanuel Liodenot 26-01-2017 | 12h48

Que ce soit pour boire une bière ou faire du sport, les hommes devraient se retrouver entre gars régulièrement. Pourquoi?

Pour se maintenir en bonne santé, selon une étude scientifique.

Un groupe de recherche de l'Université d'Oxford a même estimé que les hommes doivent se voir au moins deux fois par semaine avec quatre amis.

Les bienfaits de l'amitié masculine seraient: une meilleure santé générale, un temps plus rapide de guérison lorsqu'on est malade et un niveau plus élevé de générosité.

L'étude recommande aux hommes de pratiquer un sport d'équipe, rire ensemble et boire une bière pour amplifier ces bienfaits et rester en bonne santé.