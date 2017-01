Pourquoi un homme doit vivre avec une femme intelligente?

Emmanuel Liodenot 19-01-2017 | 15h54

La stimulation cérébrale permet de vivre plus longtemps et d'être plus heureux, selon une étude menée par l'Université d'Aberdeen. Les résultats indiquent également que fréquenter une femme ayant un esprit vif aide les hommes à prévenir la maladie d'Alzheimer et d'autres démences pathologiques.

Une femme inspirante intellectuellement demande à l'homme un effort de compréhension accompagnée d'une certaine exigence intellectuelle. Cela lui évite les pertes de mémoire et une dégradation mentale dans les années futures.

Le Professeur Lawrence Whalley, qui a dirigé la recherche estime d'ailleurs qu'«il n'y a pas de meilleur rempart contre la dégradation que l'intelligence».