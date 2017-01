Kenzo rend hommage à la culture des boîtes de nuit (vidéo)

11-01-2017 | 10h04

Kenzo rend hommage à la culture des boîtes de nuit à travers un puissant court métrage intitulé Club Ark Eternal. Il intègre la campagne printemps-été 2017 de la marque.

La maison décrit le film comme «un hommage à la culture club en ces temps de tragédie», où les boîtes de nuit doivent être «comprises et protégées». «De nombreux pays du monde entrent dans un hiver spirituel et nous voulions rendre hommage aux jeunes qui sortent même par -2°C».

Chorégraphies et freestyles, filmés sur des pistes vides, dans des cuisines ou en plein air, capturent la magie de la danse en solo. Ils visent à montrer le pouvoir positif du monde de la nuit contre le racisme, l'oppression sexuelle et la violence.

La vidéo a été réalisée par le duo Partel Oliva, qui avait déjà travaillé sur le film Planetarium de Rebecca Zlotowski. Le danseur et chorégraphe Ryan Heffington, qui a travaillé sur les clips We Exist d'Arcade Fire et Chandelier de Sia, a chorégraphié les mouvements sur une musique originale de Lafawndah et BR-RR.

Club Ark Eternal, un hommage aux collections Kenzo homme et resort printemps-été 2017, rejoint la série des vidéos expérimentales commandées par la maison de couture sous l'influence de Carol Lim et Humberto Leon. Spike Jonze avait notamment imaginé Kenzo World et l'on se souvient du défilé H&M x KENZO dirigé par Jean-Paul Goude.