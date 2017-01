Les affiches publicitaires remplacées par des uvres d'art

09-01-2017 | 17h12

Un collectif d'artistes new-yorkais remplacera des affiches publicitaires par des œuvres d'art tout au long de 2017.

Toutes les semaines pendant un an, Art in Ad Places (AiAP) s'associera à un nouvel artiste pour coller des affiches artistiques sur les cabines téléphoniques de New York, «une réponse active et artistique à la prolifération infinie de la publicité urbaine dans New York et ailleurs», selon AiAP.

Les origines de ce projet datent du printemps 2016. À l'époque, l'une des chargées du projet, Caroline Caldwell, passait tous les jours devant une publicité pour un remodelage fessier brésilien à Greenpoint (Brooklyn) et détestait son message. AiAP serait une «réponse à la croyance selon laquelle l'argent peut acheter de la visibilité, peu importe le message».

Caroline Caldwell travaille avec RJ Rushmore, autre responsable du projet, ainsi qu'une petite équipe d'artistes et d'amateurs d'art.

La semaine dernière, AiAP a initié son projet avec une affiche de l'artiste de Philadelphie Adam Wallacavage issue de sa série «Shipwrecks of Unicorn Beach». Elle a été placée au croisement de Lorimer Street et de la Metropolitan Avenue à Williamsburg, à Brooklyn.

Ad takeover #1 of 52: @adam_wallacavage's #shipwrecksofunicornbeach in Brooklyn. Learn more about #artinadplaces at the link in our bio. Photo by @lunapark #adtakeover #adamwallacavage #adbust Une photo publiée par Art in Ad Places (@artinadplaces) le 4 Janv. 2017 à 19h55 PST

«J'aime l'idée que quelqu'un, en voyant mon œuvre, se demande ce qu'il est censé acheter ou bien où se cache le slogan inexistant», a expliqué Adam Wallacavage à Hyperallergic.

L'équipe publiera les photos de ses futures affiches sur les réseaux sociaux, ainsi que les biographies des artistes sur son site web. On peut suivre le travail d'Art in Ad Places (https://www.artinadplaces.com/).