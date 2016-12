Superman et The Rock trinquent à 2017

29-12-2016 | 15h45

Les acteurs Dwayne Johnson, alias The Rock, et Henry Cavill, qui incarne Superman à l'écran, ont partagé un verre ensemble à l'ombre des palmiers pour célébrer la fin de l'année.

Les deux gentlemen, qui sont apparemment amis dans la vie, ont publié une photo de cet apéro au soleil sur leur compte Instagram, en souhaitant à leurs abonnés un joyeux Noël et une bonne année 2017. À noter qu'ils ont chacun leur bouteille.

Ils précisent être «excités par tout ce que le futur allait leur apporter».

Merry Christmas and Happy New Year from Black Adam and Superman (@henrycavill). Today we drink like gentleman and come together as friends. We're excited for what the future brings. #DangerousGentlemen #DCWorldsWillCollide #BlackSavagery #MyExfoliatedBaldHeadAndTattoos #LookHellaSexyInThisLighting 🔥 Une photo publiée par therock (@therock) le 25 Déc. 2016 à 11h25 PST

Dwayne Johnson interprétera l'un des personnages de DC Comics les plus puissants de la planète, le super-vilain Black Adam, riche des pouvoirs des six dieux égyptiens, dans le film «Shazam» annoncé pour 2019. Et ce petit apéro laisse penser que Superman pourrait être au scénario.