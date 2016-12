Pas de sport = rétrécissement de votre cerveau

Emmanuel Liodenot 15-12-2016 | 11h22

Les vertus de l'activité physique ne sont plus à prouver, mais des chercheurs américains viennent d'en ajouter une en démontrant que le manque de sport entraînait un rétrécissement du cerveau.

L'École de Médecine de l'Université de Boston a mené une étude comparative entre les personnes qui ne font pas de sport et les personnes sportives.

Les chercheurs ont fait passer des tests d'efforts à des personnes âgées entre 31 et 49 ans et ont pris des photos de leur cerveau à l'aide d'un scanner. 20 ans plus tard, ils ont remesuré leur cerveau.

Les participants qui produisaient 20 % d'efforts en moins que les autres ont vu leur masse cérébrale diminuer de 0,2 %.

Avec le vieillissement, le rétrécissement de la taille du cerveau entraîne une baisse des capacités cognitives.