Les hommes petits sont plus fidèles

Emmanuel Liodenot 23-11-2016 | 12h02

La fidélité dépendrait en partie de la taille de l'homme. Pourquoi?

Deux universités, de New York et du Michigan, se sont alliées pour jauger cette affirmation. Elles ont étudié près de 3000 hétérosexuels âgés entre 23 et 45 ans.

Les conclusions révèlent que les hommes petits sont de meilleurs conjoints, participent davantage aux tâches ménagères et sont un meilleur soutien pour leur famille.

Ces résultats reposent sur un certain ordre social, dans le sens où les hommes plus petits ont possiblement été stigmatisés toute leur vie pour leur taille tandis que l'homme grand est caricaturalement protecteur et viril.

Les plus petits d'entre nous auraient donc plus de choses à prouver, ce qui se traduirait par une attitude plus altruiste en couple puisqu'ils accorderaient plus d'importance à leur partenaire.