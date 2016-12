Machos rime avec troubles mentaux

22-11-2016 | 15h37

Être macho serait mauvais pour la santé mentale des hommes. Ce constat très sérieux est le fruit d'une étude américaine de l'Indiana University Bloomington, qui a scruté le comportement de près de 12 000 hommes au travers de 78 études différentes.

Ces dernières ont suivi 19 453 hommes, dont la conformité aux normes viriles a été évaluée à l'aide d'une échelle en 11 points. Les hommes voulant à tout prix remporter une compétition, qui prennent des risques ou apprécient la domination, mais aussi ceux qui expriment un dédain envers les populations homosexuelles peuvent être considérés comme machos.

D'après les résultats, ces comportements apparentés à du sexisme engendreraient des problèmes de santé physique et mentale chez ces hommes. Le phénomène est particulièrement marqué si la virilité se traduit, aux yeux des volontaires, par la confiance en soi, une attitude de séducteur et la nécessité d'avoir plus de pouvoir qu'une femme.

«Ce sont les normes les plus fortement associées à un comportement sexiste», a indiqué Joel Wong, l'auteur de l'étude.

Sur le plan psychologique, cette catégorie d'hommes a tendance à ne pas exprimer son mal-être ou ses émotions et donc à ne pas rechercher de soutien psychologique face à des signes de dépression. Les répercussions sont davantage marquées chez les Latino-Américains qui ont participé aux différentes recherches.

La santé physique de ces hommes semble aussi présenter un risque: cet excès de «virilité» les pousserait à cacher, en cas de souci de santé, leur maladie ou à minimiser leurs symptômes, toujours selon l'étude. À noter qu'ils préféreraient se confier à un médecin de sexe féminin, même s'ils la considèrent inférieure.