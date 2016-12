5 présidents américains qui ont marqué la télévision

07-11-2016 | 11h51

En attendant de savoir qui de Hillary Clinton ou de Donald Trump succèdera à Barack Obama à la Maison Blanche , voici cinq présidents fictionnels bien connus des téléspectateurs:

Frank Underwood de House of Cards

Ambitieux et impitoyable, Francis Underwood était prêt à tout pour accéder au poste ultime. Et c'est chose faite, en fin de saison 2, le politique campé par Kevin Spacey est devenu le 46e président des États-Unis, sans même se faire élire. Reste désormais à l'occupant du bureau oval de remporter la prochaine élection qui fera l'objet de la cinquième saison diffusée en 2017 sur Netflix.

David Palmer de 24 Heures Chrono

En 2002, six ans avant que Barack Obama ne soit élu, la série musclée de la Fox plaçait déjà un afro-américain à la Maison-Blanche. Droit et honnête, le président Palmer, campé par Dennis Haysbert, parvient à nouer des relations privilégiées avec le héros Jack Bauer, avant de devoir renoncer à ses fonctions lors de la saison 3 et d'être assassiné au cours de la 5e salve.

Selina Meyer de Veep

Après trois années passées au poste de vice-président, le personnage de Julia Louis-Dreyfus accède au Bureau ovale suite au départ de l'actuel locataire, préférant s'occuper de sa femme. Selina Meyer n'est pas la première femme à occuper ce poste. Geena Davis («Commander in Chief») ou Patricia Wettig («Prison Break») étaient déjà passées par là avant elle.

Josiah Bartlet de The West Wing

Pendant sept saisons, Martin Sheen a incarné ce président intelligent, ouvert, mais colérique et borné. Atteint de sclérose en plaques, ce résident de Washington reste, dix ans après la fin de la série, l'une des incarnations les plus célèbres d'un président américain au petit écran, permettant à sa série de remporter quatre années de suite l'Emmy Award de la meilleure série dramatique.

Fitzgerald Grant de Scandal

Ce président, campé par Tony Goldwyn est surtout connu pour avoir fait tourner la tête d'Olivia Pope, l'experte en relations publiques interprétée par Kerry Washington. Le couple devrait rencontrer de nouveaux obstacles empêchant leur histoire d'amour lors de la sixième saison, attendue en 2017 aux Etats-Unis.