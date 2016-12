George Laraque excuse ses dénigreurs

26-10-2016 | 00h41

L'ancien homme fort du Canadien de Montréal et des Oilers d'Edmonton, Georges Laraque, n'en veut plus à tous ceux qui l'ont dénigré.

Il s'est confié dans à l'occasion d'une entrevue sur le site web DansTaBulle.TV.

Laraque explique notamment pardonner à ses intimidateurs, dont certains ont même eu le courage de s'excuser plus tard dans sa vie.

J'ai passé à travers tellement d'obstacles que je voulais le chemin le plus difficile pour pouvoir inspirer d'autres minorités qui vivent les mêmes choses que moi, mais qui abandonnent, dit-il. Tu sais, souvent, quand tu vis à travers du racisme, quel que soit le rêve que tu as, ce que tu veux faire, quand c'est trop dur, le monde va abandonner. Quand j'ai percé dans la Ligue nationale de hockey, j'ai remercié publiquement mes dénigreurs. Il y en a plein à travers mon site web qui m'ont écrit pour me dire: «je m'excuse».

Georges Laraque a insisté sur le fait que ces personnes, qui avaient souvent son âge, «ne savaient pas toujours ce qu'ils disaient. Ça venait de leurs parents […] C'est sûr que j'accepte leurs excuses. Il faut être un homme pour être capable de reconnaître ses erreurs.»