Pourquoi dormir nu plutôt qu'habillé?

Emmanuel Liodenot 21-10-2016 | 14h50

À tous les frileux, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous: dormir habillé réduit la qualité de sommeil par rapport à dormir nu. Pourquoi?

À cause de la température de notre corps. Sans vêtements, notre corps est plus froid, ce qui nous permettrait de mieux nous endormir et d'avoir un sommeil plus profond.

Des chercheurs ont d'ailleurs trouvé un lien entre la température corporelle et l'activité neuronale impliquée dans nos cycles de sommeil. Pour résumer, plus nous avons chaud, plus notre sommeil est affecté. Une différence de 0,4 degré suffit pour améliorer la qualité de nos dodos.

Autrement dit, pour mieux dormir, dormez à poil!