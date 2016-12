Les 5 conseils de l'homme le plus heureux du monde

18-10-2016 | 23h38

Le moine bouddhiste Matthieu Ricard, considéré comme «l'homme le plus heureux du monde», livre cinq conseils pour atteindre le bonheur et la plénitude.

À l'occasion d'une interview donnée au magazine «GQ», le Français a établi la marche à suivre. Un concentré de techniques et de raisonnements à avoir pour ne pas se laisser enfermer par le système et les situations anxiogènes:

Détruire ses soucis par la pensée

S'il existe une solution, tant mieux, mais dans le cas contraire il ne sert à rien de se préoccuper du problème. Cette phrase d'une simplicité enfantine souligne l'importance de notre propre perception de ce qui nous arrive. En décidant de ne pas considérer une situation difficile comme telle, il est plus facile d'être détendu et d'aller de l'avant. Les problèmes existent d'abord dans votre tête, c'est à cet endroit qu'il faut absolument les éradiquer.

L'entraînement

Comme pour toutes les choses qui ont réellement de l'importance dans la vie, il faut être persévérant pour être heureux. Être optimiste et savoir oublier les problèmes sans solution aussi vite que possible peut être une tâche fastidieuse pour bon nombre d'hommes habitués à avoir des pensées négatives. C'est une habitude à travailler.

Trouver sa flamme

Si vous n'êtes pas bon dans un domaine, un autre plus adapté vous attend. Matthieu Ricard est absolument convaincu que tous les habitants de la planète possèdent quelque chose d'unique et tous doivent avoir pour objectif de trouver leur place sans se conformer au système.

Le bonheur universel

Selon «l'homme le plus heureux du monde», la meilleure façon de supprimer le malheur serait de vouloir le bonheur de l'humanité entière. Une manière de faire disparaitre des sentiments synonymes de tristesse tels que la rancune, la haine, et la jalousie. Si vous rencontrez un homme mauvais, il sera donc plus bénéfique pour vous de souhaiter qu'il devienne bon plutôt que de le détester.

Soyez utiles

Il ne suffit pas d'avoir un bon état esprit et de prendre ses problèmes avec philosophie. Pour le moine tibétain, l'une des sensations qui mène à la plénitude est celle de la reconnaissance par autrui de votre importance. Plus vous apporterez au monde, plus vous vous y sentirez heureux.