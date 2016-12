Les secrets des espions dévoilés

13-10-2016 | 16h44

Du parapluie bulgare empoisonné à la célèbre machine à chiffrer allemande Enigma, 400 objets et documents d'archives, rassemblés pour la première fois lors d'une exposition à Paris dessinent à petites touches l'univers très secret de l'espionnage mondial.

«C'était une gageure,[...] donner un visage à ce qui normalement n'en a pas», a commenté le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian en inaugurant l'exposition «Guerres secrètes» au musée de l'Armée des Invalides.

Dans un décor aussi sombre que le sujet, une galerie de photos légendées rappelle d'entrée le destin d'espions de légende: l'officier-écrivain britannique Thomas Edward Lawrence, dit «Lawrence d'Arabie», dont le sabre et le poignard au fourreau doré sont exposés; Vladimir Vetrov alias «Farewell», taupe du KGB qui a livré au début des années 80 une liste d'espions soviétiques en Europe et aux États-Unis ; la Britannique Violette Szabo, exécutée à 24 ans par les nazis à Ravensbrück.

«L'objectif est de restituer la complexité de l'agent secret et de son environnement», explique François Lagrange, l'un des commissaires de l'exposition, qui présente aussi de nombreux extraits de films et témoignages d'ex-responsables politiques ou membres des services secrets.

Préparer la guerre, combattre l'ennemi dans l'ombre, a longtemps été l'apanage des militaires. «En France, c'est à la suite de l'affaire Dreyfus que le contre-espionnage a été confié au ministère de l'Intérieur», à l'aube du 20e siècle, relève M. Lagrange.

La Première Guerre marque une étape importante du développement de véritables services secrets, avec les progrès du cryptage et la constitution de réseaux d'espionnage. Cette guerre souterraine s'amplifie ensuite dans une Europe submergée par les nazis avant d'atteindre son apogée pendant la Guerre froide.

On ne naît pas agent, on le devient, au fil d'une formation éprouvante. En témoignent des télégrammes rapportant les progrès de Daniel Cordier, agent français du Bureau central de renseignement et d'action (BCRA) créé en juillet 1940 à Londres. «Bon, mais très nerveux», écrit son instructeur peu avant le parachutage en France de celui qui deviendra le bras droit du héros de la résistance Jean Moulin.

«Fusil à un coup»

Dans les vitrines, un manuel de lutte au corps britannique voisine avec un «Guide de l'officier traitant» du SDECE, les anciens services français, ou un «Dictionnaire du russe parlé». Il s'agit de savoir forcer n'importe quelle serrure, de manier toutes sortes d'explosifs, d'apprendre à tuer aussi, d'un coup de dague ou de fil d'acier.

Mythe et réalité se rejoignent parfois avec des objets insolites - prêtés par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), des musées étrangers et des collectionneurs privés - que ne renierait pas le célèbre «Q» de James Bond, inspiré d'un personnage réel.

Répondant au sobriquet de «baiser de la mort», un tube de rouge à lèvres dissimule un pistolet à un coup de calibre 6 mm. Un étui de pistolet se niche au fond d'un chapeau de tweed. Une courte lame surgit du talon d'un élégant soulier vernis. Une pipe en bois se transforme en lance-fléchette empoisonnée.

Durant la Guerre froide, où la priorité va à la recherche d'informations, les services rivalisent d'ingéniosité pour concevoir des appareils photo miniatures, tel le Minox allemand, de la taille d'un briquet, indispensable outil des espions de tout poil.

«Mais on n'est pas dans James Bond, souligne François Lagrange, la réalité de l'agent secret, c'est que ça finit mal, le principe est celui du fusil à un coup». Au sein du BCRA de la France libre, 4 agents sur 10 ont péri pendant la guerre, contre 16 % des soldats engagés, a-t-il précisé.

Ceux qui réussissent restent dans l'anonymat. Seules les opérations qui échouent font la une des journaux, tel le tragique sabordage du «Rainbow Warrior» par les services français en 1985.

«Vos succès sont tus et vos échecs retentissent», concluait le président américain John F. Kennedy devant la CIA en 1961.

Une réalité encore vécue par les agents de renseignements français, aujourd'hui engagés dans «la lutte contre le terrorisme militarisé d'inspiration djihadiste, à l'étranger comme sur notre territoire», a rappelé le ministre Le Drian.