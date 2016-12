Pourquoi ne faut-il pas se laver tous les jours?

Emmanuel Liodenot 13-10-2016 | 11h00

Ceux qui prennent plusieurs douches par jour risquent d'être déçus, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi?

Ne pas se laver aurait des vertus, pour le bien-être de notre peau.

Une trop grande fréquence de la toilette de notre corps risque en effet d'abîmer le film hydrolipidique, composé d'eau, de kératine, de sueur, de sébum et de cellules mortes, qui recouvrent notre corps. C'est une barrière protectrice contre les agressions extérieures (bactéries et champignons).

Si on se lave trop fréquemment, en se frictionnant, nous éliminons cette fine protection, et notre peau devient vulnérable. D'ailleurs, après une douche, on peut constater un dessèchement de notre peau.