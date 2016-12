Pourquoi perd-on nos cheveux mais pas notre barbe?

Emmanuel Liodenot 07-10-2016 | 01h21

Voici un sacré paradoxe: certains hommes peuvent être chauves, mais avoir avoir une barbe des plus fournies. Pourquoi?

La raison de cette différence s’appelle la dihydrotestostérone, plus communément appelée DHT.

Les follicules pileux produisent poils et cheveux de manière cyclique, à raison de 25 cycles pour les cheveux et entre 50 et 75 cycles pour les poils de barbe durant une vie.

En vieillissant la testostérone est remplacée par la DHT qui s’installe dans les follicules pileux, ce qui entraîne une réaction métabolique accélérant la chute des cheveux. Les poils de barbe, en revanche, ne «se fatiguent» jamais. La testostérone les rend plus épais et ne laisse jamais sa place à la DHT.

Longue vie à votre barbe!