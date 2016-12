Lady Gaga fait la tournée des bars

03-10-2016 | 11h46

Lady Gaga va revenir à ses racines en présentant les chansons de son nouvel album dans les bars.

Elle s'est associée pour l'occasion avec la marque de bière Bud Light, qui commandite cet événement surréaliste pour une star qui a l'habitude de tout faire en grand.

«Mes premiers concerts, c'était dans des pubs à New York et dans le pays, donc travailler avec Bud Light pour revenir à mes racines et chanter les chansons de mon album Joanne, c'est vraiment une manière excitante de me connecter à mes fans et partager cette musique avec eux pour la première fois», a-t-elle dit dans un communiqué.

Cette mini-tournée commence ce mercredi dans un bar pour le moment inconnu.

Lady Gaga a chanté pour la première fois le premier extrait de Joanne, Perfect Illusion, lors d'une performance surprise au Moth, à Londres.

La nouvelle du Bud Light Tour survient quelques jours après que Lady Gaga eut confirmé qu'elle se produira lors de la mi-temps du Super Bowl l'an prochain à Houston, au Texas.

«Les rumeurs disent vrai. Cette année, le SUPER BOWL devient GAGA!», a notamment tweeté la chanteuse la semaine dernière à ce sujet, officialisant ainsi la nouvelle.

L'an dernier, Lady Gaga avait interprété l'hymne national américain lors de la 50e édition du Super Bowl à Santa Clara, en Californie. C'est Coldplay, Beyoncé et Bruno Mars qui s'étaient produits à la mi-temps.