Véro recherche des hommes pour Mariloup Wolfe

28-09-2016 | 17h19

L'animatrice Véronique Cloutier a lancé un appel sur sa page Facebook pour trouver des hommes dans le cadre de l'émission pilotée par Mariloup Wolfe sur Véro.tv .

Elle explique que Mariloup Wolfe réalisera une toute nouvelle série de capsules qui sera lancée cet hiver prochain. Le titre: «P.S. Merci pour tout».

«Cette belle série recueille des histoires d'amour, d'amitié, d'entraide. Deux personnes racontent pourquoi leur vie ne serait pas pareille sans l'autre, écrit Véro. Les femmes ont été très nombreuses à répondre à l'appel. Les gars: c'est votre tour, on vous attend! Père-fils, grand-père-petit-fils, conjoints... c'est aussi le bon moment si vous souhaitez remercier un pompier, un professeur, un ami qui a adouci ou changé votre destin!»

«Nous cherchons également des femmes et des hommes venus de loin, ajoute-t-elle. De nouveaux arrivants ou des fils et filles d'immigrants qui aimeraient témoigner leur amour et leur reconnaissance.»

Les hommes intéressés à partager leurs expériences et témoignages, aux côtés de Véronique Cloutier et de Mariloup Wolfe, sont invités à déposer leurs candidatures à cette adresse: vgalarneau@kotv.ca.