Pourquoi a-t-on peur des clowns?

28-09-2016 | 16h56

Les clowns, ces comiques au nez rouge et à la moquerie facile, peuvent être parfois source de cauchemars pour les «coulrophobes». Comment ce personnage, dont le rôle principal est en théorie d'amuser les enfants, est-il arrivé à faire peur?

Certains ont en tête le clown monstrueux de Stephen King de son roman Ça, mais les origines du clown maléfique remontent beaucoup plus loin dans le temps.

Le clown fait son apparition dans le monde du spectacle au 18e siècle, en Angleterre. Il connaît un vif succès, offrant parfois la gloire aux acteurs capables de l’incarner avec justesse et ce qu’il faut de pitreries. Mais l’un des plus illustres clowns d’Angleterre à cette époque, Joseph Grimaldi, est très loin d’être rigolo dans la vraie vie. Endeuillé par la mort de sa femme et de son fils, Grimaldi souffre, derrière le maquillage extravagant, d’une dépression chronique et de problèmes d’alcool.

Puis Charles Dickens donne naissance à la légende du clown triste en écrivant Les Aventures de Joseph Grimaldi, un roman biographique dédié au fascinant personnage.

Du Pierrot psychopathe au Joker

En France, la réputation du clown n'est pas plus réjouissante. Au début du 19e siècle, Jean-Gaspard Debureau, alias Pierrot, pète une coche et tue un jeune garçon dans la rue à coups de canne parce que ce dernier l’avait insulté. Le mythe du clown psychopathe était né.

Un autre triste exemple, John Wayne Gacy, ou Pogo, a été arrêté en 1978 pour avoir agressé sexuellement puis tué plus d’une trentaine de jeunes garçons. L’image du brave monsieur qui fait rire les enfants en a pris un coup.

Dans la littérature ou le cinéma, on trouve aussi quelques clowns terrifiants, comme le Grippe-Sou de Stephen King ou le Joker dans Batman.

Bref, le clown est un excellent déguisement pour Halloween.