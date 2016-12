Le magazine féminin Grazia mise aussi sur les hommes

26-09-2016 | 15h21

L'hebdomadaire féminin français Grazia lance cette semaine un hors-série «nouvelles et mode» à destination des lecteurs masculins. Grazia Hommes a vocation à devenir une publication bi-annuelle.

«C'est venu d'une envie éditoriale, on entend souvent que les filles qui achètent Grazia se le font piquer par leur copain», a dit à l'AFP le directeur de la rédaction de Grazia, Joseph Ghosn.

«L'idée est de partir de l'ADN de Grazia, avec un mélange de sérieux et de léger, d'actualité mode et société, de magasinage et de culture, pour parler à un lectorat de trentenaires», explique-t-il.

Le premier numéro proposera par exemple une enquête sur les young leaders, un programme de coopération et d'échange entre décideurs français et américains, un reportage à Chicago, une chronique de l'écrivain Aurélien Bellanger ou un dossier sur le rap, avec l'acteur Romain Duris en couverture.

Le Grazia Hommes sort le 28 septembre et @josephghosn est sur @franceinter ce matin dans l'Instant M pour en parler. Boys boys boys. #graziahommes Une photo publiée par Grazia (@grazia_fr) le 26 Sept. 2016 à 0h43 PDT

L'objectif se situe d'entre 40 et 50 000 ventes pour cette nouvelle publication, a précisé Carole Fagot, directrice du pôle femmes, sciences et loisirs chez Mondadori.

Ce premier numéro, de plus de 200 pages, comptera l'équivalent de 47 pages de publicité. «Nous avons eu beaucoup de succès auprès des annonceurs», se réjouit Carole Fagot, sans préciser le montant investi pour lancer ce nouveau magazine.

Après le numéro de rentrée, un deuxième numéro est prévu début 2017 et un espace dédié aux lecteurs masculins sera ajouté au site de Grazia.

Lancé en 2009, le magazine a vu sa diffusion baisser de 6 % l'an dernier avec près de 155 000 ventes par semaine en moyenne.