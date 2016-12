Le «bébé» du célèbre album de Nirvana reprend la pose

26-09-2016 | 13h44

Spencer Elden, qui avait été photographié nu sous l'eau pour la couverture de l'album Nevermind de Nirvana, a repris sa célèbre pose pour souligner le 25e anniversaire de cette œuvre culte de l'histoire de la musique.

Le jeune homme avait apparemment proposé d'être nu à nouveau, mais le photographe a jugé que ce serait trop étrange, selon les informations rapportées par le New York Post. Il porte donc un bermuda.

Paru le 24 septembre 1991 et porté par des chansons bien connues comme Smells Like Teen Spirit et Come As You Are, Nevermind s'est écoulé à plus de 30 millions de copies à travers le monde.

«Cet anniversaire est important pour moi, a dit Spencer Elden au Post. C'est étrange que ces cinq minutes quand j'avais 4 mois aient donné cette image iconique.»

Ses parents avaient reçu 200 $ pour cette séance photo. Le photographe John Chapple a d'ailleurs donné 200 $ à Elden pour la reprendre cette année.