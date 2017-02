11 conseils pour être désiré par les filles du monde entier

Mélodie Nelson 15-02-2017 | 12h45

Je suis tombée sur un article qui donnait des conseils aux filles pour faire craquer tous les mecs. Des conseils hilarants comme: «Au lieu de porter des faux cils qui ressemblent à des pattes d’araignées qui sortent de vos yeux, adoptez deux tarentules et entraînez-les à se trainer sur votre visage tout le temps.» Inspirée, je vous ai concocté une liste de conseils tout aussi utiles pour faire mouiller toutes les demoiselles du monde entier.

1. Adoptez un bébé écureuil.

2. Cachez des pétales de rose partout. Dans ses céréales. Dans les boites de mouchoirs. Dans ses serviettes sanitaires en tissu. Gardez les épines pour ses souliers, pour lui rappeler que l’amour est souffrance et que chaque souffrance est une raison de vous aimer encore plus.

3. Les Spice Girls le chantaient quand je n’avais même pas encore de seins: «If you wanna be my lover, you gotta get with my friends». Devenez vraiment proche de la meilleure amie de la personne que vous tentez de conquérir. Invitez-la à bruncher le samedi matin, pendant que votre douce se repose, des concombres sur les yeux. Montrez-lui les photos de vous quand vous jouiez de la mandoline à 5 ans. Inscrivez-vous à une course en sac à patates. Apprenez l’art du massage tantrique avec elle. La future mère de vos enfants sera si heureuse que vous vous entendiez à merveille avec sa meilleure amie et que vous ne l’ayez pas obligée à écouter pendant trois heures un mec qui se prend pour Sting et qui parle de la couleur de l’aura au moment de l’extase.

4. Ne vous plaignez jamais de l’odeur du vernis à ongles.

5. Les filles adorent les barbes, mais elles trouvent que ça pique. Et ce n’est pas sexy quand vous y échappez une frite sauce au complet. Commandez-vous une barbe sur mesure, que vous pouvez retirer avant les bisous, les cunnilingus et les repas en tête-à-tête. Prenez garde toutefois à ce que votre Setter irlandais ne croit que c’est une petite bestiole à chasser et à dévorer le temps que vous vous retrouvez coincé entre les cuisses d’une belle qui soupire.

6. Combattez les insécurités de votre chérie. Montrez-lui que vous pensez toujours à elle. Envoyez-lui un texto toutes les minutes. Un simple «je pense à toi» est suffisant, mais vous pouvez aussi être super romantique et lui indiquer que «toutes les minutes qui passent sont précieuses, car tu es dans mon cœur, même quand je vais pisser ma troisième bière».

7. Trouvez un chirurgien vraiment compétent pour des opérations qui feront en sorte que vous ne ronflerez jamais, que votre nez ne coulera jamais et que vos yeux ne pourront plus jamais descendre vers le décolleté d’une serveuse au Houston. Si possible, demandez également au chirurgien de vous engager, ne serait-ce qu’une semaine, parce que toutes les filles ont évidemment toujours voulu dire à leurs parents qu’elles sortaient avec un chirurgien.

8. Brûlez vos t-shirts avec des slogans ridicules comme «Stripper Love My Pole». Portez seulement des t-shirts qui indiquent votre signe astrologique.

9. Soyez créatif. Inventez un bain dont l’eau reste toujours chaude. Élaborez des champagnes qui se vendent 10 $ et qui guérissent les maux de gorge et donne de la brillance aux cheveux.

10. Demandez à Beyoncé de venir chanter dans votre cour le jour de l’anniversaire de votre dulcinée.

11. Sur votre profil d’un site de rencontres, signalez que vous ne critiquerez jamais une passion pour les leggings. Vous comprenez que c’est une pièce de vêtements hyper confortable, plus essentielle au bien-être spirituel qu’une pomme par jour. Courageux et militant, prenez le soin d’ajouter que vous êtes prêt à manifester pour le droit de porter des leggings à tout moment et à tout âge.