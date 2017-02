Ne boudez pas le Nutella et le bowling

Mélodie Nelson 09-02-2017 | 11h11

Cherchez-vous un endroit spécial pour célébrer la Saint-Valentin, autre qu'un club échangiste ou la Casa Corfu? Grâce à deux livres parus récemment, Montréal insolite et secrète, de Philippe Renault et 680 bonnes adresses autour du métro, de Louis-Philippe Messier et Véronique Harvey, des idées pour de folles soirées sans fontaine au chocolat périmé sont appréciées.

La Pizzeria Bacaro



Je ne célèbre jamais la Saint-Valentin, sauf le lendemain en achetant plein de chocolats Ferrero Rocher dans une boite en cœur en rabais à 50 %. Si pour vous cette fête doit absolument rimer avec saloperies chocolatées, essayez ce restaurant qui propose une pizza, des beignets et un gâteau au Nutella.



Jouer avant de baiser



Au centre-ville de Montréal et à Laval, Putting Edge, un minigolf intérieur aux parcours irradiants de couleurs fluo, attend votre soif de compétition et de câlins subtils sous les néons.



Sinon un jeu d'évasion comme Échappe-toi est divertissant, tant que vous promettez à votre douce moitié de ne pas bouder si vous ne réussissez pas à trouver la sortie.



Le bingo est parfois une activité trop sérieuse, mais ça vous permettrait peut-être de gagner une énorme peluche en forme d'ourson-qui-a-un-tatouage-en-forme-de-cœur-sur-le-derrière.



Le bowling est aussi une chouette activité. Dans mon quartier, à la Salle de Quilles Iberville, il y a même du sucre à la crème fait maison et des margaritas au menu. Je veux y fêter tous les jours de l'année.





Le Planétarium



Ça ferme très tôt, malheureusement. Vous devrez alors prendre un congé maladie, prétextant que votre chat s'est endormi sur votre visage et que vous avez un rendez-vous médical pour une opération d'urgence, afin de retirer toutes les boules de poils logées dans votre larynx. Grâce à ce mensonge facile à avaler, vous pourrez faire semblant d'être aussi romantique que Ross et Rachel dans Friends (je n'oublie jamais mes classiques télévisuels) et voir la Voie lactée lors d'une séance de théâtre immersif.



Cinéma du Dollar



Situé tout près d'Orange Julep, ce cinéma est celui dans lequel j'ai vu un film inoubliable: House of Wax. J'y ai fantasmé sur Paris Hilton, qui criait habillée Juicy Couture. Vous avez la chance d'aller voir plein d'autres films, à seulement 2,50 $ par entrée. Le popcorn est à 1 $, alors il vous restera de l'argent pour acheter vous aussi des Ferrero Rocher en rabais le lendemain.



Cupidon devant Netflix



Déguisé en Cupidon, avec une queue de renard enfoncé dans votre anus ou dans de la lingerie rouge qui pique, vous avez l'option de rester chez vous et d'écouter le spécial Saint-Valentin du chanteur quétaine Michael Bolton. Je n'écouterai pas Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Day Special parce que j'ai vécu un traumatisme relié à ce chanteur (un massage d'une heure par un client, alors que j'étais escorte, qui avait amené sa propre radio portative pour me rendre accroc au style musical adulte contemporain). Ne vous privez pas de ce plaisir: Maya Rudolph, Sarah Silverman et un chorégraphe violent et fumeur de cigarette sur cigarette y font des apparitions.



Je vous souhaite surtout de trouver des condoms à saveur de petits cœurs à la cannelle et de ne pas vous sentir seul. Célibataire, rien ne vous empêche d'aller jouer au minigolf aussi et de simuler des flatulences à côté des couples qui s'embrassent à chaque trou d'un coup.

