Une bague anti-infidélité

Mélodie Nelson 19-01-2017 | 11h40

Est-ce que la fidélité est plus importante que la confiance et le bon goût?

Jason Arasheben, un bijoutier américain, a créé une bague qu'il promet être contre toute idée d'infidélité. Le principe: elle marque la personne aimée, rappelant les vaches bien identifiées à leur maître. À l'intérieur de la bague, l'inscription married est en relief, laissant ce mot s'imprimer sur le doigt si le bijou est retiré. C'est son épouse qui l'a inspiré, alors qu'elle se plaignait qu'il oubliait toujours sa bague à la maison, lorsqu'il partait travailler.

Une bague qui protège pendant cinq minutes

Katie Couric, une animatrice au Today Show crie au génie, car «rien n'est plus louche qu'un homme qui retire son anneau pour draguer d'autres femmes que la sienne». Je trouve qu'il y a énormément de trucs plus louches (mon attirance envers la téléréalité «Real Housewives of New York» et l'eau à l'aloe vera).

Je trouve aussi qu'un mariage heureux et protégé par cette bague est une fourberie. Quelle personne complimentée sur la couleur de ses beaux yeux ira caresser l'intérieur des mains du mec qui tente de la séduire? Pas moi. Et le mot married ne laisse pas une entaille prononcée pendant 24 heures. Cinq minutes? Peut-être.

La ceinture de chasteté et l'espionnage moderne

La ceinture de chasteté, dont l'utilisation reste mise en doute par de nombreux historiens, serait une meilleure garantie pour les amoureux jaloux. Ou des séances de thérapie conjugales aideraient grandement, puisque craindre les aventures extraconjugales est un signe d'estime de soi défaillant et d'insécurité.

La jalousie amoureuse, se basant sur une imagination paranoïaque ou sur des faits (votre première blonde, il y a dix ans, a cruisé votre meilleur ami), est plus problématique qu'un bijou qui ne remplit pas ses promesses. Chercher à posséder son partenaire, pour éviter de le perdre, est une pire idée que celle d'aller faire des courses déguisé en Pokémon.

La sexperte Maïa Mazaurette, blaguant, propose plutôt aux paranoïaques de l'amour de prendre les grands moyens pour les séances d'espionnage déraisonnables. «Si vous voulez du vrai espionnage: les petits trackers sont en vente libre et pas compliqués à utiliser (j'en ai offert à mes parents pour Noël pour qu'ils arrêtent de perdre leurs clefs).»

Monogamie éternelle obligatoire?

Penser qu'un bijou peut nous prémunir contre l'infidélité est malheureusement ridicule et tristounet. Même si l'amour peut être éternel, ou en tout cas avoir une durée de vie plus longue que les semelles de mes bottes d'hiver, il ne faut pas oublier que la monogamie n'est pas pour tout le monde.

Si les idées de possession et de jalousie sont mises de côté, être marqué pour symboliser un engagement important est intéressant. Le concept de la bague ou même le prénom de votre partenaire tatoué autour de l'annulaire peut vous enchanter.

