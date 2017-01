Les jeux de pipi et de politique

Mélodie Nelson 11-01-2017 | 13h38

Penthouse offre 1 million $ pour les droits exclusifs des vidéos de Donald Trump qui se plairait à recevoir des jets d'urine sur le corps. La rumeur de telles actions, ayant eu lieu en Russie en compagnie de jeunes travailleuses du sexe, a presque éclipsé sur les réseaux sociaux le discours d'adieux digne et éloquent de Barack Obama.

Même si le site 4chan clame qu'il a créé de toutes pièces le scandale, il n'y a pas que «Penthouse» qui s'emballe depuis les révélations de Buzzfeed sur la passion de Trump pour tout ce qui brille et qui est doré (si la personne souffre de déshydratation, sinon c'est moins ressemblant à la couleur de l'or).

Des cheveux jaunes, une hygiène discutable?

Sur Twitter, plusieurs commentateurs se disaient moins étonnés par la participation de Trump à des douches dorées que par son élection à la présidence des États-Unis. Beaucoup ont remarqué aussi qu'accepter de se faire pisser dessus était, étrangement, la chose la moins offensante qu'il avait accomplie récemment. L'acteur Tommy Campbell s'est permis un rapprochement politique: «Les républicains sont si concernés avec les toilettes pour trans, alors que les membres de leur parti s'utilisent eux-mêmes comme toilettes», a-t-il écrit.

Plus légers, l'acteur Paul Bettany et l'humoriste Chelsea Handler ont questionné la couleur de ses cheveux, en regard à ses pratiques sexuelles.

Pas de honte = pas de chantage possible

Certaines travailleuses du sexe, comme la légendaire Annie Sprinkle (dont le nom se traduisant par «arroser» ou «asperger» rappelle justement sa propre attirance pour tous les liquides, comme la cyprine et l'urine) ont rappelé que les pratiques sexuelles de Trump au Ritz Carlton Hotel et la sollicitation de travailleuses du sexe n'étaient pas honteuses.

Mistress Matisse, une escorte américaine en a profité pour dire que c'était la honte et la stigmatisation de certains actes sexuels qui rendaient le chantage possible. Elle a aussi dit que même si elle avait plusieurs clients qui adoraient les douches dorées et qu'il n'y avait rien de pervers pour elle dans cette pratique, elle lirait avec délectation toutes les blagues à l'encontre de Donald Trump.

Des asperges dans l'urine et de l'hypocrisie au parlement

L'ondinisme, le mot savant pour les jeux de pipi qui se transforment en jeux excitants pour certains, n'est pas aussi populaire que le sexe en position du missionnaire, mais il a plusieurs adeptes, qui apprécient l'urine sur leur corps ou leur visage. Des hommes s'en tiennent parfois à demander uniquement des petites culottes souillées, mais d'autres préfèrent participer activement à des séances de douches réjouissantes (et puantes si la pisseuse a consommé des asperges avant le rendez-vous).

Florence de Cahors, une escorte canadienne travaillant auprès des parlementaires à Ottawa, souligne qu'elle n'a pas de tabou et ne craint pas du tout les demandes de douches dorées ou brunes. Ce qui l'effraie chez les politiciens, c'est «leur hypocrisie et leur toison pubienne. Ils ne se triment pas et je ne veux pas m'étouffer dans leurs poils».

