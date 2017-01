Ne commentez pas mes seins!

Mélodie Nelson 05-01-2017 | 12h32

J'ai commencé 2017 avec l'envie de sucer des glaçons comme si c'était des queues et de trouver des visages de chats fâchés à copier et coller sur Facebook pour chaque commentaire déplacé qu'un mec me ferait.

Je ne suis pas enragée.

J'aime juste montrer mes seins, mes fesses et ma bouche. Je n'ai pas besoin que l'on me propose une chirurgie, que l'on me donne 10 ans de plus, ou que l'on critique mon déhanchement.

Je serai quasi impitoyable en 2017. Mon corps n'est pas celui d'un animal dans un zoo. Mon corps n'est pas celui d'une femme qui demande à être étampée «salope» ou «2 kilos de plus» ou «3 kilos de moins».

N'ayez pas trop peur, je n'aurai jamais besoin de muselière et je continuerai à sourire et à faire des biscuits à la noix de coco, nue sous un tablier fleuri.

La nudité et les faces de chats fâchés

La nudité féminine est menaçante et censurée. Quand des tétons ne font pas peur, ils excitent, peut-être, mais ils causent aussi parfois des avalanches de commentaires pas nécessaires.

Hier, j'ai changé ma photo de profil Facebook. Avant j'étais nue et je lisais un livre au lit. Maintenant, je descends un escalier en retirant mon t-shirt, de dos. Certains mecs ont demandé à ce que je me tourne pour leur montrer mon soutif. J'ai d'abord prétexté que mon t-shirt de l'autre côté était taché de sang parce que je m'étais coupé en cuisinant, puis j'ai écrit «non». Après, j'ai eu l'idée des images de chats fâchés.

Et un mec m'a fait remarquer que j'avais une longue cicatrice dans le dos. «C'est juste mon dos quand il est arqué», que j'ai expliqué, sans pousser plus loin mon cours d'anatomie 101. Il a renchéri en parlant de mes poignées d'amour («Ce sont des hanches», a tenté de lui faire comprendre un autre homme, alors qu'une amie cherchait du gras derrière mes oreilles) en estimant que je devais avoir 42 ans.

«Ne t'inquiète pas, mon épouse de 30 ans de mariage est la seule femme que je vois avec les yeux de mon cœur»

J'ai ri, puis je l'ai confronté, en insistant sur le fait que même si ce n'est pas insultant d'avoir 42 ans (j'ai pas 42 ans) ou des poignées d'amour (j'en ai quand je mange trop de crêpes et j'ai aussi un nombril très laid), ce qui est réellement insultant est la permission qu'il se donne de commenter mon corps en détail. Il s'est excusé, puis il a dit qu'il avait une femme et qu'il aimait fièrement son corps, comme si ça le rendait automatiquement allié du féminisme et de mes courbes. Non: aimer sa femme ne rend pas respectueux, comme avoir un ami congolais ne permet pas de revendiquer une médaille d'or.

Ensuite, il s'est montré déçu que je ne lui écrive pas que j'acceptais ses excuses en souriant et en faisant des steppettes de cheerleader. Tandis qu'une amie dévoilait exactement ma pensée («Présenter ses excuses, ce geste pas gratuit où t'es dans l'attente d'un biscuit et d'un pardon...»), je me demandais en quelles circonstances ce mec pensait que c'était acceptable de parler de mon poids.

Jolie ou laide: l'important est assurément la couleur de mes cheveux

J'ai une estime de moi vraiment trop haute. Je ne sais pas pourquoi. Même quand j'avais une coupe de cheveux en champignon, une permanente, des lunettes, un appareil orthodontique et une collection impressionnante de t-shirts de camps de vacances, je ne me questionnais pas sur ma beauté ou mon absence de beauté. Jolie ou laide ou les deux, je ne me questionnais pas. J'avais hâte d'avoir des seins, mais je ne craignais pas les jugements sur mon corps. Je ne les crains pas encore, mais ils ne sont pas bienvenus.

Ce ne sont pas toutes les personnes qui recevront des commentaires en riant. Certaines se questionneront, se déprécieront, détesteront soudainement un grain de beauté sur leur poignet. Ce n'est pas vrai que pour séduire ou attirer l'attention de quelqu'un il est nécessaire de chercher à lui rentrer un poignard dans les poignées d'amour.

Pour 2017, ne critiquez pas le corps des femmes. Je ne suis pas une sainte, même si mon cul est parfait: j'ai déjà critiqué, jugé et encouragé des commentaires disgracieux. Soyez comme moi. Pas des anges. Mais des mecs qui tentent d'être moins lourds, plus respectueux, et qui remplacent le sucre de canne par du sirop d'érable quand ils font des madeleines.

