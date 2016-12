Une conquête ou une défaite en 20 secondes

Mélodie Nelson 20-12-2016 | 17h43

Un des conseils les plus répétés partout est de rester vous-même. C'est frustrant.

Soyez vous-même, mais ne portez pas du velours à Noël. Ou portez du velours, je suis en retard sur les modes (ma tenue préférée est mon déguisement de Marie Antoinette en jarretelles).

Quand vous draguez, c'est recommandé d'être soi-même aussi, mais choisissez-le vous-même qui n'a pas envie de se curer les oreilles en public. Le vous-même qui ne s'invente pas un travail dans le FBI, mais qui n'a pas non plus la volonté d'être plus honnête que nécessaire et d'exposer tous ses problèmes financiers en partageant une bouteille de vin.



Avant même de partager une bouteille de vin rouge bio qui vous permet de vous sentir bienveillant et séduisant, vous projetez déjà une image. Une image de tentation ou de révulsion. Ou un entre-deux de tous les possibles.



Vous avez déjà entendu que tout se joue dans les vingt premières secondes? Que ce soit l'adoption d'un chat à trois pattes, l'achat d'un ugly sweater de renne au nez qui flashe dans le noir ou du désir de mieux connaître quelqu'un, parfois ça se joue réellement dans les 20 premières secondes. Et les filles en remarquent beaucoup, dans les 20 premières secondes.

Se questionner sur son odeur avant de penser à ses poils de couilles

Vous avez pris votre douche en matinée? Ce n'est pas toujours suffisant si vous promenez votre chien sous la pluie avant de sortir dans un bar ou si vous avez travaillé pendant la journée aux côtés d'une collègue qui sentait le patchouli, la vanille et les échantillons de parfums du La Baie.



Les odeurs peuvent être un obstacle majeur à la drague. Mes copines m'ont mentionné les pires effluves possibles: l'odeur de bactéries entre les dents, la sueur (moi j'aime, draguez-moi), la barbe qui sent les vieux oignons et la cigarette.



Une amie m'a raconté que son ex, qui ne fumait pas, est un soir arrivé avec une odeur de cigarette incrustée sur lui. Elle a été prise d'un haut-le-cœur. «Je l'ai obligé à prendre une douche et à se brosser les dents. Je trouvais ça insupportable malgré tout. J'ai dormi sur le sofa», a-t-elle conclu.



Vous devriez donc avoir en votre possession des gommes ou de la soie dentaire (et des condoms qui ne sentent pas la fraise synthétique). Il est aussi avisé que même si un parfum léger peut être excitant et agréable, il n'est pas suggéré d'en mettre trop: il y a tellement de polluants et d'allergènes maintenant qu'une tentative de séduction ne doit pas se terminer abruptement par des éternuements.

Des accessoires qui ne font pas craindre le pire

Les accessoires peuvent vous aider à vous démarquer. Toutefois, ne laissez pas un bracelet de montre se prendre dans les cheveux d'une belle. Ce serait contrariant et ça lui ferait craindre le pire, si elle n'est pas une fan de l'épilation brésilienne.

Une montre originale peut même être prétexte à une discussion. Une conquête affichera peut-être de la curiosité pour un accessoire inusité. De votre côté, faites pareil: soyez attentif à ce qui sort de l'ordinaire dans la tenue d'une femme dans un bar avec des boucles aux oreilles créées à partir de touches de clavier d'ordinateur ou d'une femme qui court dans le parc Maisonneuve avec des souliers sport mauves à grelots de lutins.

Des ongles moins épeurants que les dents d'un vampire

Mise en garde pour les accros aux réseaux sociaux

Les mecs qui disent «allô» 100 fois

Quand la soirée commence, vous ne savez pas du tout si vos doigts resteront autour d'une pinte ou termineront bien enfoncés entre les jambes d'une fille. Je sais que vous n'êtes pas des monstres ou des hommes préhistoriques, mais je me permets de vous recommander d'avoir toujours des ongles bien limés et propres.Vous n'avez pas à vous préoccuper de votre surabondance ou absence de phéromones, ni de votre t-shirt que vous portez depuis trois jours, quand vous décidez de «cruiser» sur Tinder ou Facebook.Vous êtes même chanceux: vous avez plus de 20 secondes pour faire succomber la fille qui a liké le même article que vous sur ce que les blancs peuvent faire pour être de véritables alliés au lieu de pleurer sur le racisme qu'ils ne vivent pas.Toutefois, vous pouvez facilement tout faire foirer si votre message privé est bourré de fautes d'orthographe (demandez à votre grande sœur de vous lire ou arrêtez d'écrire sous l'effet de champignons magiques). Ou si vous frôlez le harcèlement. Je sais, personne n'aime rentrer dans cette catégorie.Si c'était possible, je vous chanterais une berceuse avant de vous dire tout ça pour que vous avaliez bien la vérité. Aucune femme n'aime recevoir 20 «Allô?» de suite. Juré craché.Si une poulette en sucre d'orge ne répond pas à un premier «Allô?», elle ne répondra pas plus au vingtième. Plus d'une copine se plaint de recevoir des salutations sans fin, entrecoupées d'un «tu es vraiment belle» et de 1000 points d'interrogation.Si vous êtes coupable de cette tentative de discussion, ne vous flagellez pas, mais cessez ce manège. Aucune histoire de baise ou d'amour ne commence par «Il m'a écrit pendant deux mois des "Allô????" sur Facebook, et quand je lui ai enfin répondu, j'ai senti une connexion incroyable avec lui».Sur ce, je vous souhaite de belles rencontres lors de vos dernières séances de magasinage pour les fêtes et ne faites pas essayer un million de soutifs à la vendeuse de lingerie «pour vous assurer que ce sera joli sur votre fiancée».