Ce que je ne fais jamais au lit

Ni 69, ni branlette

Au lit, je n'utilise pas de we-vibe, de dildo en forme de sauterelle ou d'autres jouets qui stimulent au niveau interne. Ça me donne des vaginites parce que je ne suis pas capable de les laver convenablement. J'ai honte, mais c'est comme ça: je lave mal mes jouets sexuels et je ne sais jamais de quel côté mettre mes bas collants (il n'y a pas toujours d'étiquette). J'ai de très gros défauts.

Je ne me coupe pas les ongles d'orteils.

Je ne fais pas de 69. Je trouve ça vraiment frustrant. Excitant 20 secondes maximum. Mon mec s'occupe de ma chatte ou j'enfonce son sexe dans ma gorge, mais les deux activités ne se font pas aussi agréablement en duo que l'épilation de sourcils devant la série «Easy».

Et je ne fais pas de «handjob».

Des premiers baisers aux jambes écartées

C'était l'une de mes premières activités sexuelles. Après avoir embrassé un mec sous un arbre avec assez de salive en extra pour faire pousser des champs de tulipes, je ne savais plus trop ce que j'avais envie de faire avant de le persuader de coucher avec moi. J'étais ce genre de fille, celle qui n'attendait pas qu'un mec soit à genoux avec des chocolats dans une main et un condom dans l'autre pour fantasmer sur mes jambes bien ouvertes. Et il y a eu l'étape handjob entre embrasser avec la langue et se retrouver-nue-dans-un-lit-à-jouer-au-guide-touristique.

Je suis restée quasi traumatisée par mon incapacité à vraiment comprendre ce que je pouvais faire avec un sexe dans la main. C'est trop sportif pour moi. Et trop monotone. Et les histoires d'une copine qui a branlé son amoureux pendant une heure m'ont achevée.

«C'est comme un hamster que tu ne veux pas serrer trop fort»

La chanson «I Don't Understand Job» du duo humoristiquement musical Garfunkel and Oates résume bien mon incompréhension face à cet acte sexuel mystérieux: «I'm pumpink like breaks that aren't anti-lock / Trying not to go psycho on your Alfred Hitchcock / I go a little faster and then I retard / It's like a hamster that you don't wanna squeeze too hard / Hand job, bland job / I-don't-understand job / Do I spit, do I squeeze, do I ever touch the top? / How can I learn when you always make me stop?»

Traduction libre: «Je pompe comme si c'était un système de freinage de secours / Tentant de ne pas virer psycho sur ton Alfred Hitchcock / Je vais un peu plus vite et puis je m'arrête / C'est comme un hamster que tu ne veux pas serrer trop fort / Handjob, fade job / Je ne comprends pas la job / Est-ce que je crache, est-ce que je serre, est-ce que je touche le top? / Comment puis-je apprendre quand tu me fais un stop?»

L'innocence comme perversion moderne

Pourtant, certains souhaitent le retour de la branlette comme activité convoitée. Dans le «New York Magazine», Mandy Stadmiller raconte sa hâte de voir ce passe-temps qu'elle juge romantiquement décadent et mignon détrôner des plaisirs dits obscènes comme les éjaculations faciales. «L'innocence est la nouvelle perversion», écrit-elle en citant une amie.

Pour Mandy Stadmiller, le «handjob» est plus mémorable qu'un ménage à trois: «Dans ma mémoire, certains actes sexuels complètement fous auxquels j'ai participé me semblent embrouillés. Je me souviens toutefois de presque toutes les secondes, de toutes les fois où j'ai repris mon souffle, de tous mes mouvements délicats et faux pas lors d'une branlette.»

Je ne suis pas convaincue, ni par l'aspect romantique, ni par l'aspect nostalgique extrême des «handjob». Je préfère les souvenirs de ménage à trois, ou regarder parfois (une fois, hier) des vidéos de mecs qui pénètrent des robots ou des poupées, par curiosité.

