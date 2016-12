5 mythes sexuels

Mélodie Nelson 02-11-2016 | 15h37

Je pensais que mon mec banderait en deux secondes chaque fois que mes lèvres s'attarderaient à sa queue. C'est faux: quand il dort depuis quelques heures, qu'il a pris des médicaments contre la grippe et qu'il parle de moustache dans son sommeil, ça ne fonctionne pas.

Voici d'autres mythes qui concernent la sexualité en général et pas juste ma bouche:

1. Faire l'amour avant une compétition sportive peut ruiner les chances de faire un selfie avec une médaille d'or après

Avec plus de 450 000 condoms distribués dans le village des athlètes lors des Jeux olympiques de Rio, je ne peux pas croire que les athlètes craignent encore la poisse s'ils expérimentent à deux une chorégraphie de gymnastique orgasmique.

Les plus récentes études scientifiques dévoilent en fait que nous avons très peu d'informations valables sur ce mythe, les études du passé se basant principalement sur les hommes, et ne déterminant pas les défis mentaux et physiques propres à chaque discipline.

Des scientifiques suisses ont indiqué que si une performance sexuelle avait lieu une dizaine d'heures avant l'épreuve sportive, les athlètes avaient retrouvé complètement leurs capacités. Pour certains sportifs, comme les coureurs de marathon, baiser aurait même un effet bénéfique. L'équipe du Dr Stefani prévient toutefois qu'il est nécessaire de se reposer. Deux heures entre la position du missionnaire et un saut en longueur sur le terrain et non sur un matelas n'est pas recommandé.

2. Le condom peut être remplacé par un sac en plastique

Certaines personnes sur le web confessent avoir utilisé des sacs Ziploc, un casque de douche, un gant en latex ou des emballages de popsicle au lieu d'un condom. Ce n'est jamais une bonne idée. (Et il faut être vraiment en manque pour trouver ça excitant un pénis caché dans un gant en latex. Et il faut être vraiment en manque pour oublier que les sacs Ziploc c'est juste fait pour amener plein de jujubes au cinéma en cachette.)

En septembre, au Vietnam, un couple était trop gêné pour aller s'acheter une boîte de condoms. Les jeunes gens ont choisi de prendre un sac en plastique. Résultat? La friction causée par le sac en plastique les a conduits direct à l'hôpital de Hanoi, avec un pénis et un vagin sanguinolent. Ils ont ensuite été traités au désinfectant et aux antibiotiques, afin de s'assurer que les bactéries présentes dans le sac n'attaquent pas plus que leur dignité.

3. Tous les homosexuels pratiquent le sexe anal

Comme toute activité sexuelle, le sexe anal est une question de préférence, pas une obligation selon l'orientation sexuelle ou le signe astrologique. Il n'y a pas de normes par rapport à ce que des individus ou des couples choisissent de faire au lit ou contre le mur de leur salon.

En 2010, le «Journal of Sexual Medecine» indiquait que 46 % des femmes avaient eu au minimum une relation anale dans l'année précédente, et environ 11 % des hommes aussi.

Plusieurs hétéros apprécient aussi un toucher rectal, que ce soit avec un doigté délicat ou un jouet. Pour ceux qui sont curieux, je recommande le livre «Ultimate Guide to Prostate Pleasure: Erotic Exploration for Men and Their Partners» de Charlie Glickman, un conférencier et éducateur sexuel hyper intéressant.

4. Les femmes se rentrent des tampons pour être saoules, pas pour contrôler leur flux sanguin

Faire peur aux parents d'adolescents et de jeunes adultes est une occupation à plein temps pour certains gourous de la catastrophe. Aux États-Unis, des experts ont tenté de faire croire que les tampons imbibés à la vodka étaient un accessoire prisé par tous les adolescents qui n'étaient pas emprisonnés dans leur chambre 24h/24.

Bien qu'il y ait eu des cas documentés d'hospitalisations suite à des empoissonnements, c'est ridicule de faire comme si se rentrer un tampon à la vodka dans le vagin pour les filles, et une pompe à bière dans le rectum pour les mecs, était un phénomène de société et dans la liste des cinq choses à faire lors d'un party de fin de session universitaire. Les mecs appelleraient fièrement cette activité de groupe «butt chugging».

Les experts maintenaient que les adolescents croyaient ainsi se saouler plus rapidement et faire en sorte que leur haleine ne dévoilait pas leurs comportements de petites canailles.

Moi tant que je ne vois pas une photo Facebook de mecs qui se rentrent une pompe à bière, ça n'existe pas.

5. Faire passer des policiers pour des clients aide les travailleuses du sexe à avoir une meilleure estime d'elle-même

Plusieurs opérations policières sont menées de front au Canada sous prétexte de protéger les travailleuses du sexe et l'ensemble des citoyens. Même au Québec, la CLES, un groupe anti travail du sexe, propose que les policiers se déguisent en clients. Des membres du RCALACS, un organisme sensé aidé à lutter contre les agressions sexuelles, se sont même exprimés, lors de la mobilisation contre la culture du viol du 26 octobre 2016, en faveur de la répression policière.

Personne n'est protégé si un climat de peur s'installe. Et les travailleuses du sexe sont harcelées et blessées économiquement lorsque, croyant aller à la rencontre d'un client dans une chambre d'hôtel, elles se retrouvent devant des policiers en uniforme, les questionnant sur les raisons de leur choix d'être dans l'industrie du sexe. À Moncton, après l'arrestation de clients (ils voulaient payer pour un service sexuel, pas tirer les cheveux et menacer une escorte de dévoiler son tour de taille réel sur le web), un caporal s'est vanté et a aussi proclamé qu'il voulait inciter les travailleuses du sexe à adopter un autre mode de vie.

Être escorte n'est pas un mode de vie. C'est un travail. La répression policière n'aide personne, surtout pas les groupes marginalisés et stigmatisés. Et ce n'est pas un caporal qui va dicter comment je réussis à me payer un million de livres à la librairie Raffin et des brioches.

