Mélodie Nelson 25-10-2016 | 16h18

Un lecteur a laissé de côté sa gêne et m'a confié qu'il avait un pénis qui le complexait, des épisodes de jalousie castrante et des fantasmes m'impliquant.

La taille du pénis et le nombre d'expériences sexuelles

«Avec tes chroniques, tu m'as fait réaliser que tout le monde a des histoires croustillantes. Même mes parents, beurk.

J'ai toujours eu de la misère à accepter mon physique. Je suis un colosse, sauf dans mes culottes. Je pourrais toujours suspendre une boule de quille après mon engin, mais, étrangement, ça ne me tente pas! Tout ça pour dire que tu m'as fait réaliser que tout le monde a des histoires croustillantes et aussi des complexes.

Je veux te demander conseil. Je suis en couple avec une femme que j'aime depuis 8 ans et marié depuis 2 ans. Le problème, c'est que j'ai pas eu beaucoup de filles dans mon lit avant de me caser. Contrairement à ma femme, qui a eu de nombreux amants. Au moins une vingtaine. Moi j'ai eu deux relations avant elle. Je n'ai rien à envier à personne côté performance, mais j'ai quand même peur. Peur de ne pas être le meilleur, peur qu'elle se dit qu'avec moi c'est bien, mais qu'avec un autre, c'était mieux.

Elle dit que la grosseur de pénis ne fait pas de différence. À ça, je réponds que si je me rentre un concombre et une carotte dans le cul, je vais la voir la différence. J'ai aussi l'impression de fantasmer sur toutes les femmes à mon goût (sans vouloir être ingrat, tu es là-dedans). Je ne veux pas tromper ma femme, mais je trouve la situation injuste. Ma femme est fermée à l'idée d'un trip à trois. Mais pour tout ce qu'on vit à deux, c'est le top. C'est toute une cochonne.»

La différence entre un concombre ou une carotte entre les fesses

Un concombre et une carotte entre les fesses, je verrais la différence aussi. Et mes fesses préfèrent la carotte, une carotte déjà grignotée par un écureuil et un nain de jardin. Mais pour ce qui est du vagin, il est hyper extensible et s'adapte habituellement au poireau et au bâtonnet de céleri. Comme la gynécologue et sexologue Hélène Jacquemin Le Vern l'indique, «ce n'est pas une obligation de s'emboîter exactement comme si on rentrait quelque chose dans un tiroir». Des positions sexuelles peuvent aussi aider à sentir que ton épée est bien coincée dans son fourreau.

Être jaloux et en manque

Concernant ce que tu trouves injuste, je t'ai questionné et tu m'as donné plus d'informations: «Je crois que c'est le fait de ne pas avoir beaucoup d'expérience. Je trouve ça dur qu'elle ait pu vivre des tas de plaisirs différents et qu'aujourd'hui, elle a sa petite vie paisible. Je sais que c'est de la jalousie que j'éprouve. Faut que je l'accepte. Je réussis, sauf quand on croise un de ses anciens partenaires et mes idées plus ou moins gentilles reviennent.»

La jalousie, c'est pénible, mais c'est compréhensible. Tu pourrais déménager avec elle dans un autre pays pour ne plus croiser aucun ex-partenaire, ou cesser de te flageller pour ça et discuter de cette dynamique que tu juges toi-même malsaine avec un sexologue.

La routine sexuelle: dangereuse ou pas?

Ton envie d'expérimenter trips à trois et autres galipettes érotiques cache peut-être une peur de l'ennui, de la routine ou de ne plus satisfaire ta cochonette? Tu peux commencer par une conversation franche, du style «Aujourd'hui, j'ai trouvé que mon foulard irritait ma peau et dis-moi, comment trouves-tu notre vie sexuelle?»

Sinon, je te rassure: la routine a un rôle de réconfort. Elle crée des repères, de la stabilité, diminue les risques de crises cardiaques dues à la frayeur de perdre notre douce moitié. La routine, si elle n'est pas nécessairement synonyme de feux d'artifice, permet à l'intimité de se développer. Patricia Delahaie, psychosociologue et auteure de Comment s'aimer toujours, indique que la routine est inévitable. Et souhaitable: «On est content de se retrouver pour des rituels, un plateau télé, des week-ends toujours un peu sur le même modèle. Les couples heureux ont plus de routine en commun que les autres.»

Se découvrir sans cesse, sans se battre au lit

La psychosociologue rappelle toutefois que le danger de la routine est de vivre à deux, l'un à côté de l'autre, sans véritablement se voir ou discuter. Elle propose des éléments de surprises (pas de trip à trois dans ton cas, car ta chérie ne crierait sans doute pas «hourra») pour changer la dynamique du couple. Catherine Le blanc, auteure de La sexualité des femmes n'est pas celle des magazines, n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée de surprises qui se nichent surtout dans la recherche d'expériences sexuelles. Elle propose de se surprendre soi-même d'abord, «en réadaptant constamment son regard sur soi et sur son partenaire, en ne cessant de se découvrir l'un l'autre».

Parfois, il est à noter que c'est au lit qu'une mésentente se manifeste d'abord, mais que le désaccord est plus profond et que la sexualité n'en est pas le point central. C'est pourquoi il peut être intéressant de parler de jalousie et de manques à combler avec des professionnels. Tu pourras te sentir plus compris et aidé, tout en continuant à fantasmer sur mes seins.

