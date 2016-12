Les scénarios clichés dans la porno

Mélodie Nelson 05-10-2016 | 14h35

Un scénario en porno, c'est souvent la rencontre de deux personnes et un prétexte un peu bidon pour les faire baiser 30 secondes après un dialogue malaisant.

Les clichés sont parfaits pour précipiter les envies soudaines de baisser un pantalon et de se retrouver le visage entre deux jambes, avec un air très surpris à la «Oh un pénis! Chouette! Je croyais peut-être qu'il y aurait un oeuf Kinder derrière la braguette!»

Des clichés qui reviennent souvent dans la porno «mainstream»:

1. Les médecins qui ne savent ni se servir de leur stéthoscope, ni prendre le pouls de leurs patientes. Ils doivent donc absolument rentrer leur queue dans tous les orifices possibles afin de s'assurer que leurs patientes sont bien vivantes.

2. Sucer un dildo est aussi excitant que de lécher un cornet à la pâte à biscuits à la crèmerie Les Givrés.

3. Les voisins ne se plaignent jamais du bruit causé par une fille qui se fait pousser contre un mur et qui crie «Encore! Encore!» à un acteur sourd. Ils ne s'en préoccupent pas, sauf lorsqu'ils ont une érection en béton et qu'ils souhaitent une invitation à se vider sur les joues de celle à qui ils promettent ensuite une sauce à spaghetti maison dans sa boîte aux lettres.

4. Un voleur est dans la maison. Un mec louche espionne par la fenêtre une fille qui sifflote en se masturbant. Mission: punir le voleur et le pervers en les baisant.

5. Les vierges ont des queues de pouliches ou des tresses. De longs bas blancs. Et même si elles disent ne jamais avoir été touchées sous le nombril, elles ont parfois un piercing dans une grande lèvre et un tatouage de flèche qui pointe en direction du clito.

6. Les filles de 19 ans ont besoin d'un baby-sitter pour les aider à faire leurs devoirs et leur lavement anal.

7. Toutes les femmes sont lesbiennes, sauf si un mec brandit son pénis devant elles.

L'apparition du livreur de pizza dans la porno

Un personnage cliché est celui du livreur de pizza. Dans les années 50 et 60, les vendeurs qui faisaient du porte-à-porte étaient des personnages populaires, surtout ceux qui vantaient les mérites d'un séchoir pouvant se transformer en dildo. Puis, en 1975 le livreur de pizza est apparu dans la porno, 14 ans après qu'une chaîne de pizza, DomiNick's rebaptisé ensuite Domino, eut proposé la livraison à domicile.

Hot Oven, une comédie pornographique, présentait un livreur jurant être capable de baiser toutes ses clientes pendant deux semaines. Carter Stevens, le directeur du film, a expliqué récemment au magazine Eater qu'il avait choisi de construire le scénario autour d'un livreur de pizza simplement parce qu'un restaurant italien était disponible pour le tournage du film.

Du fromage en extra = un cunnilingus!

En 1979, Bob Chinn décidait de donner la vedette à des livreuses de pizza dans Hot and Saucy Pizza Girls. Le scénario était complexe. Un proxénète dirigeait un réseau de prostitution. Les prostituées étaient déguisées en livreuses de pizza et prenaient les commandes en utilisant des codes. Des poivrons indiquaient une envie de sexe entre lesbiennes. Du fromage en extra, sans anchois, se traduisait par un mec qui voulait lécher une demoiselle pendant des heures.

Les scénarios plus minces qu'une croûte de pizza

Quand les cassettes vidéo et la fonction «fast forward» sont arrivées dans la vie des consommateurs de porno, les scénarios sont devenus plus hardcore. En 1985, le film porno gai Pizza Boy: He delivers a très peu de dialogue, mais c'est un des seuls films pornos avec de gros plans sur une vraie pizza (des films comme Hot Oven montrait plus de fesses que de pointes de pizza).

Dans les années 80, le livreur de pizza était au summum de sa popularité, probablement parce que les gens dans la vie de tous les jours, et non juste sur un plateau de tournage, utilisaient aussi de plus en plus souvent les services de livraison à domicile.

Aujourd'hui: nostalgie d'un cliché et webcams

Maintenant très peu de films présentent un livreur de pizza prêt à se faire payer en orgasmes retentissants, mais il persiste à faire son apparition dans les critères de recherche de sites web pornographiques. Chaque mois, Pornhub recense 500 000 «livraisons de pizza» désirées. Comme quoi la nostalgie des clichés est forte.

Les clips pornographiques d'aujourd'hui montrent surtout des livreurs face à des clientes libidineuses. Incapable de trouver ça très excitant, je me préoccupe toujours de la pizza qui refroidit pendant que le livreur se vautre le visage entre les seins de la cliente cochonne. Sur un site porno, je suis tombée sur une seule livreuse, qui s'était trompée dans sa commande et qui a accepté, pour se faire pardonner, d'être gang-banguée par des mecs qui lui ont tout de même promis un gros pourboire.

Des «camgirls», soit des femmes qui performent devant une webcam, mettent réellement en scène le fantasme de se présenter toute nue devant un véritable livreur de pizza. Ça peut paraitre étrangement embarrassant, surtout pour le livreur qui est filmé, tout excité, l'érection cachée dans son uniforme de livraison, mais frétillant à l'envie de recevoir un câlin de sa cliente atypique.

La culture populaire ne se prive pas non plus d'utiliser le cliché du livreur de pizza, qui connaît parfois une triste fin, comme dans un épisode de «Smallville», où un livreur se fait dévorer par des lesbiennes vampires.

Mieux vaut n'espérer qu'une pizza quand nous commandons une pizza, et ne pas offrir de pourboire autre que de la monnaie et un remerciement oral («Merci!» Pas un cunni ou une fellation).

