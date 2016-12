Des conneries que les gens font pour prouver leur amour

Mélodie Nelson 28-09-2016 | 15h52

Une Floridienne a inventé une histoire d'enlèvement pour s'assurer de l'amour de son petit ami. Janet Elena Brooks était allée dans un poste de police et avait raconté son kidnapping par un mec qui l'avait menacée d'une arme à feu dans le stationnement de son immeuble. Le mec l'avait embarquée dans son véhicule, puis l'avait laissée sortir dans un parc à chiens, parce que se retrouver dans un parc à chiens après un traumatisme, c'est chouette.

Toutefois, quand les policiers ont réussi à obtenir le contenu des caméras de sécurité du stationnement, la jeune femme de 22 ans n'a pu qu'avouer qu'elle s'inquiétait à propos de son petit ami, car une rivale s'était amourachée de lui. Elle avait donc cru que faire semblant de se faire enlever était la solution parfaite pour ne pas que son petit ami voit l'autre femme dans ses Cheerios le matin.

Je ne me souviens pas avoir imaginé une action aussi bête par amour. J'ai crié et pleuré dans des bars, dans des métros, dans des dépanneurs en t-shirt transparent, mais fabuler autant? Mieux vaut dire à la rivale que le mec a des condylomes et de la moisissure sous les bras.

Une amie a déjà accepté de partir en camping dès le premier rendez-vous. C'est ce que je trouve le plus fou, comme idée, sans que ça provienne d'un pays lointain. Trois ou quatre jours sous une tente, sans savoir si une machine à café peut se brancher aux toilettes, c'est courageux.

Certaines personnes sont plus extrêmes que moi en amour.

Faire semblant d'être mort avant une demande en mariage

Comme Alexey Bykov. Sa chérie devait le rejoindre pour un dîner aux chandelles ou une balade romantique dans un parc. À l'endroit indiqué par le riche russe, il n'y avait ni chandelles, ni flûtes de champagne, ni poney. Il y avait des ambulances, des épaves de voitures et Alexey Bykov, ensanglanté. Un ambulancier a alors annoncé à Irina Kolokov que son amoureux était mort. Puis l'amoureux en question s'est relevé et a offert un ballon à sa chérie. Un ballon. Le mec, il avait engagé un maquilleur, un scénariste, un directeur de film pour créer une scène de film d'horreur, et il a offert à sa chérie un ballon, avant de la demander en mariage. Il a expliqué qu'il voulait absolument que sa fiancée comprenne à quel point sa vie serait inutile et vide, sans lui à ses côtés.

Un jeune homme se fait tirer dessus pour la pitié de son ex

Jordan Cardella a supplié son meilleur ami de lui tirer dessus pour que son ex devienne son infirmière personnelle comme dans un film porno ou comme dans «Les Feux de l'Amour». Son meilleur ami a accepté, même si les meilleurs amis ne devraient qu'acheter du vin blanc, rappeler que les barbotines font mal au cerveau et dire quand un morceau de brocoli est visiblement incrusté entre deux dents.

Jordan voulait que son ami lui tire dessus trois fois, mais son ami s'est senti mal et après une balle logée dans un bras, il a amené le fan de soap opera à l'hôpital. Et son ex n'est pas allée le visiter.

L'amour est un mot à épeler avec des excréments

Les Casanova des toilettes ont un modèle: le fermier Dick Kleis. Après trois heures à disposer 123 000 tonnes de fumier de vaches, le fermier a souhaité un semblant de bonne fête à sa femme: « HAP BDAY LUV U » Sa femme a été touchée par cette marque d'affection scatologique. Parfois, les roses ne semblent pas très originales... mais de là à jouer dans la merde par amour?

Un appel à la bombe

Deniz Martinez est une Floridienne qui n'a pas fait semblant de s'être fait relâcher dans un parc à chiens après un terrible enlèvement. Elle a plutôt décidé de sauver l'honneur de son chéri et de le garder loin de la prison, où il était incarcéré tant qu'il ne donnait pas son urine à analyser.

Après six heures d'attente, Deniz Martinez a choisi d'appeler le 911 et de raconter qu'un homme était devant le bureau de probation, et qu'il voulait faire exploser le bâtiment. Des policiers ont ensuite retracé l'appel, retrouvé Deniz Martinez dans son appartement. Ils ne l'ont pas invité à jouer au Scrabble, mais plutôt à se faire arrêter, parce qu'une fausse menace de bombe est une offense grave. Son chéri a aussi été arrêté, parce qu'il n'a jamais été capable de faire pipi devant son officier de probation.

Il y a des façons moins démentielles de prouver son amour pour quelqu'un, ou de tenter de savoir si on compte vraiment dans la vie de notre douce moitié. Je ne vous souhaite pas d'amoureuse prête à engager un metteur en scène pour créer une scène de bretzel mal avalé, afin de vous annoncer fièrement, pas morte du tout, qu'elle attend des triplés.

Suivez-moi aussi sur melodienelson.com, un blogue adulte.