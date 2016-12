Qui aime se regarder tout nu?

Mélodie Nelson 21-09-2016 | 14h25

Des conseils super importants avant de filmer votre premier film porno amateur? Je vous en ai déjà donnés, comme «ne prévoyez pas un avenir en politique» et «portez une attention particulière à l'éclairage», parce que les chandelles sont romantiques, mais dévoilent zéro la couleur des tétons sur caméra.

Une fois que je me suis prise en photo mille fois topless à côté d'une plante ou filmée en train de jouir déguisée en matelot salope, je ne regarde rien. Je garde tout, mais je ne regarde rien. Mon mec se branle parfois en regardant nos films. Il me propose de les regarder avec lui, persuadé que je trouverais extraordinaires ces souvenirs de matelot aux longs faux ongles qui se fait tringler par un capitaine bien membré. À part observer les différences de bronzage que ma peau arbore en mai 2013 et en décembre 2015, mes yeux ne se branchent pas trop à mes orgasmes en deux dimensions.

Yeux de Hare Krishna et problème d'éclairagiste

Suis-je la seule à ne pas visionner des heures de poils mal rasés sur mes jambes et d'yeux de disciples de Hare Krishna en transe? Mon ami David ne les écoute jamais: «C'est pas une question de me trouver excitant ou non. Ça me gêne. Je suis aussi le genre de personne à ne pas laisser de message sur un répondeur parce que ma voix enregistrée me rend mal à l'aise.»

Émilie-Ruby, elle, les écoute avec un regard critique, mais déterminé, «pour être certaine que c'est pas une horreur». Quand elle est satisfaite et qu'elle ne se dit pas que ça lui prendrait un éclairagiste, un coiffeur et une nouvelle manucure, elle regarde les vidéos avec son amoureux. Elle mentionne que c'est plutôt rare.

Se remémorer des souvenirs excitants

En couple depuis dix ans, Bastien adore se remémorer des moments érotiques très chauds avec sa douce. Il est persuadé que le visionnement de sextapes personnels allume plus sa compagne que lui.

L'acteur porno Patrice Boisvert, lui, est aussi excité que la personne à qui il montre des photos ou des films mettant en vedette sa queue: «Je sais qu'il y en a d'autres qui ont une plus grosse queue encore que moi, mais beaucoup de filles m'ont dit que plus grosse, ça faisait mal et que moi, j'avais la grosseur juste parfaite. Ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ça. J'aime ça montrer mon sexe et voir la réaction des filles, en m'imaginant qu'elles rêvent de l'avoir dans la bouche ou de se faire baiser.» Avant de faire des films XXX, il avait d'ailleurs pris l'habitude d'envoyer des photos de son sexe sur des groupes échangistes, obsédé par les bons commentaires que ses images lui permettaient de recevoir.

Bander en devinant le désir des autres

C'est une excellente idée de visionner vos vidéos avec un regard semblable à celui de Patrice Boisvert: regardez le plaisir et l'excitation que vous engendrez chez votre partenaire de soirée cinéma. Ne pensez pas aux mouvements de vos couilles que vous ne trouvez pas élégants. Soyez heureux de provoquer du désir et utilisez ces vidéos comme prémisse à une soirée sexy qui dure plus longtemps qu'un clip porno.

Si vous êtes à la fois exhibitionniste et voyeur, gardez en tête une suggestion originale de Coralie Trinh Hi. L'actrice, réalisatrice et scénariste porno propose l'organisation d'une soirée bien spéciale, où chaque invité partagerait sa sextape préférée!

