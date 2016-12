Aimer la fessée n'est pas une maladie mentale

Mélodie Nelson 07-09-2016 | 10h32

Jeux érotiques et de pouvoir

À 18 ans, j'ai quitté la maison familiale et j'ai pu commencer à collectionner tous les accessoires que je croyais essentiels pour avoir une vie sexuelle digne de la Belle au bois dormant: corsets et colliers de chien de la boutique Cruella.

Je gardais alors une liste de tous les actes sadomasochistes que je voulais expérimenter. Mon mec d'alors n'était pas friand des scénarios de fessées et de tétons à pincer. À part un scénario de professeur qui demande à être sucé pour pardonner un devoir oublié, il n'y avait rien de coché sur la liste, que mes parents ont trouvée une journée où ils voulaient ranger mon appartement pour me rendre service. Je suis aujourd'hui encore dans le déni. Je préfère me les imaginer analphabètes qu'aptes à lire cette liste.

Rihanna et le sadomasochisme

Le BDSM, soit des pratiques sexuelles caractérisées par l'érotisation de la douleur et les jeux de pouvoir, n'est pas représenté que dans les livres d'Anne Rice. La culture pop en a repris les codes depuis longtemps. Le photographe Robert Mapplethorpe, dont le MBAM présente une rétrospective, aimait prendre des clichés d'hommes vêtus de cuir, dans des scènes résolument sadomasochistes. Le designer Alexander McQueen avait une esthétique proche du sadomasochisme. Serge Gainsbourg s'est déjà fait photographier tenant en laisse une Jane Birkin à quatre pattes. Rihanna et Kate Moss se sont touchées avec fouets et tenues de dominatrices pour le magazine V. «Cinquante nuances de gris» a amené les gens à être tout mêlés par rapport à ce qui est souhaité et permis dans les relations de bondage, discipline, domination, soumission et sadomasochisme.

L'essai de Jessica Caruso, «BDSM: les règles du jeu», a décidé de démystifier le vrai du faux dans les pratiques reliées au BDSM, tout en s'efforçant d'éloigner le plus possible les préjugés dont même les experts en santé sont touchés, croyant longtemps qu'aimer se faire fouetter était une maladie mentale dangereuse.

Voici les infos que j'ai trouvées les plus surprenantes et intéressantes dans ce livre:

1. L'origine du terme BDSM

Avant, l'utilisation du mot sadomasochisme était plus fréquente. Maintenant le terme est délaissé, probablement pour se dissocier des définitions retrouvées dans les livres de psychopathologies, qui l'associaient à des troubles mentaux. Ainsi, les membres de la communauté BDSM ont choisi des vocables «qu'ils se sont eux-mêmes appropriés plutôt que ceux que la psychiatrie leur a imposés», explique Jessica Caruso.

La chercheure à l'UQAM ajoute aussi que le terme plus récent permet d'englober plus de pratiques diverses, et non seulement celles qui ont un lien direct avec la douleur érotique.

2. Ce qui distingue les adeptes du BDSM quand ils consultent un sexologue

10 % de la population auraient des pratiques assimilables au BDSM. Les couples d'adeptes sont comme les autres couples: ils sont de toutes appartenances religieuses et politiques et se font du spaghetti quand ils sont fatigués. Quand ils consultent un sexologue, leurs attentes sont toutefois différentes. La majorité des couples qui consultent sont surtout à la recherche d'une sexualité plus fonctionnelle et régulière. Les couples appréciant le BDSM, eux, tentent plutôt d'atteindre, via la thérapie, une «connexion intense et érotique qui demande une communication sophistiquée et dépasse les niveaux habituels d'intimité», raconte Jessica Caruso.

3. Le plaisir n'est pas nécessairement génital

Axé sur la sexualité, les pratiques BDSM comportent des jeux qui ne sont pas entièrement dédiés à l'orgasme ou au plaisir génital. Tous les sens sont stimulés, afin de rencontrer une intensité peu commune. Je ne connaissais pas un jeu de restriction complète, surnommé le «vacuum bed». Un participant se glisse dans une grande enveloppe avant que l'air soit totalement évacué par un aspirateur. Le participant est alors parfaitement immobilisé, la bouche vis-à-vis d'une ouverture, afin de rester en vie et de ne pas crever dans des draps de latex. Dans cette enveloppe, le soumis ne peut ni bouger, ni voir, ni entendre.

4. Le registre des esclaves

Une personne soumise ne le fait pas pour plaire à quelqu'un: elle le fait car c'est ce qu'elle croit essentiel pour se sentir accomplie. Parfois, cela va au-delà du jeu sexuel. Jessica Caruso explique que certains participants vont s'inscrire à un registre d'esclaves. Un numéro d'esclave leur est alors assigné, ainsi qu'un certificat d'inscription et un code-barres personnalisé.

5. Le BDSM comme orientation sexuelle

Alors que certains adeptes pratiquent le BDSM comme un loisir moins populaire que la bicyclette, d'autres en font une partie intégrante de leur identité. Pat Califia, un essayiste américain, considère que le BDSM est une orientation sexuelle. L'auteure de «BDSM: Les règles du jeu» énonce que pour Pat Califia, une personne attirée par le BDSM ne peut ignorer son attirance, très ancrée dans sa psyché, «tout comme une personne homosexuelle ne pourrait nier sans se nuire son attirance pour les personnes du même sexe.»

La culture populaire nous présente le BDSM comme des pratiques plus ou moins sécuritaires, pourtant, comme l'exposent Jessica Caruso et de nombreux adeptes, la sécurité passe avant le plaisir dans tous les jeux sexuels de la communauté BDSM. Tous les participants ont la responsabilité de s'informer sur le danger des pratiques qu'ils veulent essayer et d'informer aussi leurs partenaires de jeux de tout malaise, incertitude ou envie d'un cheeseburger entre deux coups de fouet. Aucun jeu n'est sûr totalement, mais le consentement est toujours recherché, ce qui n'est pas montré de l'avant dans des livres tels que «Cinquante nuances de gris».

