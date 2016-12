Drogues du viol: une réalité de merde et de peur

Mélodie Nelson 25-08-2016 | 10h10

J'ai pensé voir quelqu'un mourir vendredi. C'était mon frère. Il avait les yeux fermés. Il n'était pas capable de boire le café que je lui tendais. Effondré dans un fauteuil au Tim Hortons, il a prononcé le mot "police" et je me suis précipitée dehors, comme s'il y aurait des policiers au coin de la rue.

J'avais des souliers dorés, du baume repulpant sur les lèvres, un décolleté trop plongeant pour les drames et des larmes qui coulaient. Je disais tout au téléphone, que mon frère voulait voir des policiers, que je l'avais trainé au cabaret chez Mado, c'est moi, c'est moi qui l'avait persuadé de venir avec moi voir les spectacles de drag queens. Je répétais le nombre de consommations que j'avais prises, et les siennes, et je disais que je n'avais pas pris de bières, juste lui, juste lui et ma belle-fille, ils avaient pris deux bières, alors que j'avais pris des gin tonic, et c'est ce qui m'avait sauvée.

Du poil de torse comme soie dentaire

Au cabaret, Mado avait pris un poil sur le torse de mon frère, l'avait utilisé comme de la soie dentaire et plaisanté avec ma belle-fille. J'étais fière parce que la célèbre drag queen m'avait simplement dit que j'avais des seins magnifiques. Je voulais écrire ça comme statut Facebook. Je voulais revenir tous les jours au cabaret. Je pensais que j'avais trouvé mon Central Perk ou mon Peach Pit.

Des pupilles grosses comme la planète Terre

Puis, un doorman soucieux est venu me trouver sur le plancher de danse: ma belle-fille vomissait. J'ai croisé mon frère, les yeux qui allaient nulle part ou partout, les pupilles grosses comme la planète Terre quand mon fils la dessine sur un tableau noir. Je lui ai demandé ce qui c'était passé. Il m'a juste dit qu'il ne savait pas et je ne l'ai pas questionné plus. Je suis allée rejoindre ma belle-fille, qui vomissait et s'excusait. Je regardais la toilette d'à côté qui débordait sur mes souliers et je répétais à ma belle-fille que ce n'était pas grave, qu'elle pouvait tout me raconter. Elle m'assurait que tout allait bien, qu'elle n'avait pas trop bu et je lui disais que je savais déjà tout ça: c'est moi qui avait payé la première bière et les bulles. Ma belle-fille, elle peut boire pendant quarante-huit heures, lorsque sa session universaire est terminée, et marcher comme une mannequin de la Fashion Week. Et là, elle vomissait, après avoir fait tomber table et chaises et cigarettes.

La lourdeur de l'intoxication et de l'attente

Le doorman lui a proposé de l'eau. Elle n'arrivait pas à la boire sans avoir un haut le coeur. Je lui ai demandé si elle préférait un café, et c'est là, entre le cabaret et le Tim Hortons, qu'on a retrouvé mon frère, contre un mur, incapable de marcher, les épaules lourdes, la tête lourde, les paupières lourdes si lourdes qu'il s'endormait. Je ne voulais pas qu'il s'endorme. S'il s'endormait, il pouvait en mourir. Il est diabétique depuis dix-sept ans. Aucun jour de l'An, aucune victoire de balle-molle, aucun anniversaire ne l'avait mis dans un état comme ça. C'était mon frère et j'avais peur qu'il meure, devant moi, ou après, à l'hopital, sur un lit, dans une pièce où je ne pouvais pas entrer.

Je ne pouvais qu'attendre. J'ai attendu avec ma belle-fille, qui se sentait mieux, et qui s'inquiétait beaucoup pour mon frère aussi. Elle l'avait gifflé, pour le tenir éveillé, elle lui avait tenu la main, alors que moi, je ne faisais que me demander ce que j'allais raconter à nos parents, et écouter les ambulanciers, et les infirmières, et tenter de me souvenir de l'heure, de ses glycémies, de ses mains quand il dansait, de ses pupilles, de celles de ma belle-fille, et de moi qui pensait passer la meilleure soirée avant de tomber comme ça, dans la réalité de merde, celle des verres dans lesquels la drogue du viol est versée, la réalité de mon frère et de ma belle-fille, ce soir-là, mais la réalité de plein de copines, de cousines, d'amis Facebook en voyage à Cuba ou à Drummondville.

Drogue indétectable

Il n'y avait pas de trace de drogue dans le sang de mon frère. Les infirmières ont refusé de faire une prise de sang à ma belle-fille. C'était inutile. Comme les policiers avant elles, comme les ambulanciers avant elles, les infirmières m'ont répété que les drogues du viol, ça disparaissait trop vite. Mon frère n'est pas mort. Il est resté jusqu'à midi à l'hopital. Ma belle-fille a tenu sa main jusqu'à six heures du matin. Je l'ai embrassé et j'ai pleuré, quand il n'a pas réagi à mes lèvres sur son front. Mon frère n'est pas mort mais il n'y a aucune preuve de ce qu'il a vécu. Sauf moi, parce que j'ai compté nos consommations et que j'ai remarqué après, tous les signes qui signifiaient une intoxication, après, j'ai tout remarqué après, quand c'était presque trop tard.

Le lendemain, mon frère m'a dit qu'il ne se souvenait de rien. Réveillé à l'hopital, à côté d'une femme qui criait au suicide, il se souvenait juste d'avoir dansé. Il ne se souvenait pas du café, ni de la main de ma belle-fille, ni de moi. Il m'a raconté, ensuite, de retour chez moi, alors que je lui tendais un gros cantaloup même pas coupé, qu'il avait voulu payer le barman, mais qu'il avait les poches vides de billets. Il avait alors délaissé le bar pour retirer de l'argent. Deux minutes sans deux bières, laissées sur le comptoir d'un cabaret plein. C'était presque assez pour que je perde mon frère.

