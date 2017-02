Derrière le bar avec Gabrielle Panaccio

Cédric Lizotte 22-02-2017 | 16h20

Issue d'une formation culinaire à l'ITHQ, Gabrielle est passionnée des voyages, de la découverte et des saveurs. Elle a fait ses classes en tant que barmaid dans le prestigieux bar Eau-de-vie de Sydney, en Australie. Aujourd'hui, propriétaire fondatrice de ProxiBar, Gabrielle est également bar-manager au Lab, comptoir à cocktails. Elle a remporté le titre de Bar Chef Montréal 2011 et le prix Mixing Star lors de la compétition Tales of the cocktails 2012 de Vancouver. Son talent se retranscrit dans chacune des compositions qu'elle réalise. Elle est naturellement douée dans l'art d'agencer les saveurs et sait partager son ardeur et son enthousiasme à chacune des personnes qu'elle rencontre.