Made With Love: immense événement cocktails à Montréal

Cédric Lizotte 07-12-2016 | 04h00

Cette semaine, je vous parle de Made With Love, une compétition de mixologie géante. La finale régionale de Montréal aura lieu la semaine prochaine et c'est plus gros que jamais!

Venez prendre un cocktail - ou 20! - tantôt les pieds dans le sable, tantôt dans la toundra, tantôt dans un avion, sans quitter Montréal. Intéressant? Ouais!

On n'a qu'à jeter un œil sur la galerie photo de l'événement de l'an dernier pour comprendre...

C'est lundi le 12 décembre prochain qu'aura lieu la finale régionale de Made With Love. Une vingtaine de mixologues ont été sélectionnés pour présenter leurs créations, leurs ambiances, leurs idées conceptualisées, et, évidemment, leur meilleur cocktail. Les gens qui se procureront un billet pour l'événement auront la chance de déambuler dans la Gare Windsor, passer de kiosque en kiosque, goûter chacun des cocktails et faire l'expérience, l'espace de quelques minutes, de chacune des ambiances créées par les compétiteurs.

Made With Love, c'est une grande organisation fondée par Pierre-Olivier Trempe.



Pierre-Olivier Trempe Crédit photo : Jean-Sébastien Michel / Alambika

« Cette année, on s'attend à recevoir 1500 personnes à la Gare Windsor. C'est un grand rendez-vous de l'industrie. Et les gens qui y viennent goûtent les créations goûtent les créations de tous les meilleurs bar-chefs de Montréal. C'est une expérience cocktails unique », explique M. Trempe.

Évidemment, Made With Love, c'est un grand événement ouvert au public, un « gros party », mais c'est aussi une compétition. « Les qualifications se sont déroulées cet été, souligne M. Trempe. Le 12 décembre, c'est la finale régionale. Puis, il y a la grande finale pan-canadienne. »

Imaginez... 1500 personnes, une vingtaine de kiosques et des cocktails pendant des heures, le tout à la Gare Windsor! Je suppose que ce n'est pas une bonne idée de prendre son char ce soir-là...

L'an dernier, la finale régionale a couronné ses deux champions, Tom Almani (bar-chef indépendant) et Pierre Gadouas, d'ArtGang Mtl. Les recettes de leurs cocktails gagnants sont à la fin de cet article.

Made With Love, aussi en Espagne

L'idée du fondateur fait des petits, d'ailleurs, puisque Made With Love s'exporte en Espagne cette année. « C'est le même concept. On organise des finales régionales, puis il y aura une grande finale à Barcelone. J'ai eu la chance de rencontrer les gens du groupe Campari à San Francisco, et ceux-ci nous ont donné le feu vert pour aller de l'avant en Espagne. Je n'aurais pas pu le faire sans partenaires, et le groupe Campari, c'est un super partenaire! »

Qui sait? Peut-être qu'un jour on va trouver des compétitions Made With Love dans une douzaine de pays avec une grande finale mondiale à Montréal...



Photo Courtoisie - Made With Love

Les recettes des cocktails gagnants de l'an dernier

Stockton Sour, de Tom Almani

Bansky, de Pierre Gadouas

Si vous pensez pouvoir répliquer ces cocktails à la maison, vous êtes mieux d'attacher vos tuques avec de la broche! Les ingrédients ne sont pas tous disponibles au IGA, mettons... Et ça fait évidemment partie de l'attrait du concept. On se déplace et on débourse, et ce n'est pas pour un simple gin et tonic!1 1/2 oz Skyy Vodka1 1/4 oz Cordial grenade, combava & citron3/4 oz Jus de mangoustan3/4 oz Blanc d'œuf2 traits d'amers au chocolatCombava rapé en garniture

3/4 oz Hendrick's gin

1/2 oz Sirop de camomille et poivre rose

1/4 oz Jus de lime frais

1/4 oz de Jus de concombre

Shaker 10 fois avec une 1/2 feuille de lime Kaffir

Servir dans un verre en concombre