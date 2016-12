Voici la micro préférée des lecteurs de Canoe.ca

Cédric Lizotte 11-10-2016 | 14h55

Vous avez été des milliers à voter pour votre micro préférée au cours des trois dernières semaines. Le duel a été serré jusqu'au bout. Le grand gagnant est Trou du Diable, de Shawinigan, qui l'a emporté devant Dieu du Ciel!

Seulement quatre votes ont départagé nos deux fiers représentants de la bière artisanale québécoise.

Un résultat pas si surprenant

Ce résultat extrêmement serré n'est pas si surprenant. La qualité des produits de ces deux brasseurs ne fait plus de doute, et les nombreuses récompenses recueillies au travers des années en font foi.

- Le sondage pan-canadien de Sun Media, l'an dernier, avait aussi mis les deux brasseurs aux positions 1 et 2. Trou du Diable l'avait emporté.

- Cette année, Rate Beer a nommé Dieu du Ciel brasserie numéro 1 au Canada pour une dixième année consécutive. Ce n'est pas rien.

- Les listes de récompenses remportées par TDD, mises en ligne sur le site web de la brasserie chaque année, sont impressionnantes.

- De leur côté, les gens de DDC affirment qu'ils préfèrent laisser aux consommateurs le loisir de décider quelle est la meilleure bière.

Et c'est un peu ce que nous avons tenté de déterminer en vous demandant, lecteurs de la chronique Derrière le bar, quelle est votre micro préférée sur environ 150, et non pas quelle est votre bière préférée. Comme le mentionne le texte sur le site web de DDC, comment peut-on mettre toutes les bières du Québec en entier en concours, tout du même coup? C'est impossible.

Curieux? Voici par où commencer!

Je sais que plusieurs consommateurs de bière au Québec n'ont toujours pas fait le saut vers la bière de brasseurs artisanaux. La Bud et la Bleue sont toujours très populaires, mais maintenant que l'on sait quelles sont les meilleurs brasseurs de la province, pourquoi ne pas vous y initier?

Évidemment, se rendre à Shawinigan et visiter le pub du Trou du Diable, ou se présenter à l'un des deux pubs de Dieu du Ciel! à Montréal ou à Saint-Jérôme, relève presque du pèlerinage pour l'amateur de microbrasseries.

Il est par ailleurs possible de goûter aux produits de nos deux finalistes à la maison, puisqu'ils embouteillent certains de leurs produits.

Saviez-vous aussi que les deux micros ont produit quelques bières en collaboration? La «Série Purgatoire» unit le ciel et l'enfer dans une même bouteille!

Voici enfin mes bières préférées des brasseries Trou du Diable (TDD) et Dieu du Ciel (DDC):

DDC: la Moralité

Brassée en collaboration avec The Alchemist, brasseur du Vermont, la Moralité est considérée comme une des meilleures IPA du Québec. Comme toute IPA, elle a un goût amer et houblonné, mais contrairement à plusieurs bières du type, son goût n'est pas complètement écrasant. Au contraire, il s'agit d'une bière merveilleusement balancée.

DDC: Péché Mortel

Je suis fan fini de stouts, et la Péché Mortel, une stout impériale au café, est selon moi une des meilleures bières de tout le Québec. Elle est souvent poussée à l'azote lorsqu'elle est servie en fût. Ne ratez pas la chance de la goûter lorsqu'elle est servie de cette manière!

TDD: La Pitoune

Il s'agit d'une «keller pils», ce qui signifie qu'il s'agit d'une bière blonde comme il est possible d'en goûter partout au monde, mais puisque les gens de Trou du Diable ne font rien d'ordinaire, celle-ci n'est pas filtrée!

TDD: La Saison du Tracteur

Cette «saison» non traditionnelle a remporté une quantité impressionnante de prix, dont la médaille d'or au Mondial de la Bière de Montréal en 2010, le prix de la meilleure saison au monde aux World Beer Awards en 2012 et en 2015, et le prix de la bière préférée des Canadiens lors du sondage Sun Media en 2015. Goûtez-y et formez votre propre opinion!

Collaboration: La Divine comédie

Selon Rate Beer, il s'agirait de la 8e meilleure lager de la planète. Impressionnant, vous dites?

Je voudrais remercier les milliers d'internautes qui ont pris le temps de répondre à nos questionnaires. C'est grâce à vous que nous avons pu nommer la micro préférée des Québécois!