SONDAGE: Quelle est la meilleure microbrasserie au Québec?

Cédric Lizotte 19-09-2016 | 13h42

Le Québec est une terre pionnière du monde de la microbrasserie, et la mode continue de prendre de l'ampleur. Les Québécois ont un palais qui sait déguster, c'est de plus en plus vrai! Aujourd'hui, avec plus d'une centaine de micros, le Québec se démarque sur la scène nationale et internationale. Mais quelle est la meilleure microbrasserie du Québec?

Plusieurs ont remporté des prix et travaillent leurs bières depuis des années. D'autres viennent d'arriver sur le marché et se sont fait une place dès les premiers instants parmi les plus grands.

Les chroniqueurs - comme moi! - peuvent bien décrire les bières avec les termes qu'ils veulent, il n'y a qu'une manière de couronner le champion: demander aux consommateurs!

Voici donc votre chance de décider qui mérite la couronne de «meilleure microbrasserie du Québec».

Il n'y a qu'une seule question: est-ce que c'est bon? Tous les goûts sont dans la nature, mais je suis convaincu qu'on peut trouver un consensus.

Cette semaine, nous vous demandons de choisir six microbrasseries qui font chanter vos papilles. La semaine prochaine, nous n'aurons que quelques demi-finalistes; puis, lors de la troisième semaine du sondage, nous procéderons à la finale. Le grand gagnant sera dévoilé le mercredi 19 octobre.

Les règles du sondage sont simples: nous avons éliminé les micros qui ne sont pas vraiment des micros. Nous avons également éliminé les micros les plus grosses, c'est-à-dire RJ (Belle Gueule et compagnie), St-Ambroise (McAuslan et compagnie) et les Brasseurs du Nord (Boréale et compagnie). Toutes les autres sont éligibles au concours, peu importe s'ils embouteillent ou non.

Utilisez le formulaire ci-dessous pour faire vos choix. Si votre micro préférée n'apparaît pas dans la liste, entrez-la dans la dernière boîte. Vos résultats seront compilés et le Top 6 sera dévoilé la semaine prochaine.

Que le meilleur gagne!