L'homme de la semaine: Normand Piché

Question: Ta tenue vestimentaire préférée?

Réponse: Jeans, t-shirt et running

Ton accessoire (de mode) préféré?

Ma montre Polar

Barbe, moustache, ou rasage intégral?

Rasé

Poilu ou épilé?

Poilu

Tatoué ou percé?

Ni un ni l'autre. Mais je pense me faire tatouer le logo des 5 continents à la nage.

Thé ou café?

Café

Bière ou vin?

Vin

Auto ou vélo?

Je préfère le vélo mais j'utilise plus mon auto

Ton sport préféré?

La natation en eau libre

Ton équipe de sport préférée?

Les Canadiens bien entendu

Ton plat préféré?

La soupe tonkinoise et les tapas

Ta pâtisserie préférée?

Le gâteau chocolat

Ton alcool préféré?

Le champagne et ses petites bulles

Mer ou montagne?

La mer, surtout sur le bord d'une montagne

Ta ville préférée?

Pendant l'expédition je suis littéralement tombé en amour avec Tarifa en Espagne. C'est magique.

Ton pays préféré?

La Terre

Ton endroit préféré?

Le bord de mer (ou dedans)

Ton saison préférée?

L'été

Ton resto préféré?

Cafe El Frances à Tarifa pour ses tapas et son ambiance, et Dong Que dans Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal pour ses soupes Pho.

Ton sentiment préféré?

La liberté

Ton émotion préférée?

L'amour

Ta principale qualité?

Mon courage

Ton principal défaut?

Mon courage

Optimiste ou pessimiste?

Totalement optimiste

Sensible ou cynique? à

Ultra sensible

Bouger ou se reposer?

Définitivement BOUGER

Un homme que tu admires?

Guy Laliberté

Une femme que tu admires?

Ma mère

Ta personnalité québécoise préférée?

J'ai beaucoup de respect pour l'ensemble de l'oeuvre de Pierre Lavoie.

Lequel de tes défis/exploits aimerais-tu que l'on retienne?

L'expédition des 5 Continents à la nage pour l'instant, la prochaine expédition* éventuellement.

Ce que tu aimerais que l'on retienne de toi, humainement?

Que c'est possible de réaliser ses rêves...

Ce que tu aimerais que l'on retienne de ton travail?

Que j'ai eu un impact sur les jeunes... qui ont le futur entre leurs mains.

Ton plus grand rêve?

Je viens tout juste de le réaliser, c'est fou! J'ai encore de la difficulté à y croire.

*«Maintenant, je souhaite poursuivre dans cette même direction, continuer de nager, a précisé Normand. Repartir en expédition, voir le monde, découvrir. Je pense à relier l'Amérique du nord à l'Amérique du sud (Panama-Colombie) prochainement. Potentiellement le Cook Strait en Nouvelle-Zélande (une des plus difficiles traversées au monde à cause des courants et des vagues). Et, peut-être un jour, réaliser quelque chose de plus grand encore, de plus fou, qui sait. J'ai la tête pleine d'idées. Tout est en gestation pour l'instant...

À plus grande échelle, je rêve de voir l'humain plus ouvert à la différence car c'est à mon avis notre plus belle richesse collective. Je rêve de plus d'union, de solidarité, de compréhension et d'égalité entre les peuples. Je rêve de paix et je crois que c'est possible.»