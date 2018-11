La conclusion de «Blue Moon» sur addikTV

Agence QMI 15-11-2018 | 11h58

L'enlevante deuxième saison de Blue Moon à peine complétée à TVA, les téléspectateurs n'auront pas à entendre longtemps afin d'assister à la conclusion de cette série bourrée d'adrénaline.

Dès le 21 novembre à 21 heures, le troisième et dernier volet de ce grand succès original du Club illico sera diffusé par la chaîne spécialisée addikTV, à raison d'un épisode pendant 10 semaines.

Portée par Karine Vanasse, Éric Bruneau et Patrice Godin depuis les débuts, «Blue Moon» est maintenant prête à accueillir deux dangereux nouveaux personnages - Vincent Morel et Vicky Duclos - joués par David La Haye et Catherine St-Laurent.

Comme il l'a fait précédemment, Émile Proulx-Cloutier alias Thylan Manceau, est quant à lui appelé à jouer un rôle important, cette fois dans la guerre du contrôle de l'eau potable. Mensonges et manigances sont évidemment encore au menu.

Cette ultime saison n'est pas de tout repos pour Justine, confinée à vivre dans un lieu sombre et gardé secret de la population après la mise en scène de sa mort et la prétendue fermeture son entreprise. La patience de la jeune femme et celle de son bras droit, Bob, sont mises à rude épreuve. Le retour de Milan ne fait qu'alimenter le feu qui brûle depuis longtemps.