La chaîne HBO renonce à la boxe, qui a fait sa notoriété

AFP 27-09-2018 | 18h13

NEW YORK | La chaîne câblée américaine HBO a annoncé jeudi qu'elle ne diffuserait plus de matches de boxe, le sport avec laquelle elle est associée depuis plus de 40 ans et qui a contribué à son succès.

« À partir de 2019, nous allons arrêter de programmer de la boxe en direct sur HBO », a indiqué dans une déclaration transmise à l'AFP, la chaîne, qui n'exclut pas d'y revenir, même si ce n'est pas dans ses projets.

« La boxe fait partie de notre héritage depuis des décennies », rappelle HBO. « Durant cette période, ce sport a connu une transformation. »

Grâce à la multiplication des canaux de diffusion, notamment en ligne, « il y a plus de boxe que jamais à la télévision », analyse la chaîne, filiale du groupe WarnerMedia, qui appartient lui-même au géant des télécommunications AT&T.

« Dans certains cas, c'est un très bon programme. Mais d'un point de vue divertissement, ce n'est pas unique. »

HBO entend continuer à produire et diffuser des programmes relatifs au sport, mais quasiment plus de rencontres ou d'événements sportifs.

Il s'agit essentiellement du magazine « Real Sports », ainsi que de séries et de films documentaires.

HBO doit encore diffuser, le 27 octobre, le championnat du monde IBF catégorie moyens entre l'Américain Daniel Jacobs et l'Ukrainien Sergiy Derevyanchenko, organisé à New York.

Même si HBO n'est plus tracté par la boxe depuis longtemps déjà et a fait des séries sont nouveau moteur, la chaîne reste associée à ce sport qui l'a fait connaître.

Lancée en 1972, elle s'est fait un nom en diffusant, en octobre 1975, le troisième combat entre Joe Frazier et Mohamed Ali, championnat du monde organisé aux Philippines et baptisé « Thrilla in Manilla ».

Avec la boxe, HBO a créé puis développé la première forme moderne de « pay per view », en faisant payer pour visionner des matches en direct, un format aujourd'hui largement répandu, en particulier dans les sports de combat.

Tous les grands noms de la boxe moderne, de Mike Tyson à Floyd Mayweather, en passant par Oscar De La Hoya, ont boxé devant les caméras de la chaîne, qui a diffusé, selon ESPN, plus de 1.100 matches de boxe.