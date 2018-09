«Big Top Academy»: le Cirque du Soleil crée une série jeunesse

Yan Lauzon 24-09-2018 | 15h57

Une première série de fiction jeunesse du Cirque du Soleil débarquera sur les ondes et le site web de TVOkids le 15 octobre.

Intitulée «Big Top Academy», l'émission en anglais mettra en scène de talentueux enfants acrobates qui souhaitent obtenir une place dans une école dédiée aux arts du cirque. Leur rêve: faire carrière en tant qu'artiste. À leurs côtés, Mme G., la directrice bienveillante, M. Rayne, le directeur sportif sévère et Mme Martel, une enseignante abracadabrante.

Si le projet, entièrement tourné à Montréal, a été accepté et développé conjointement avec Discovery Kids, c'est parce qu'il représente «une belle opportunité pour l'expérience de nos fans», «une nouvelle façon de leur offrir un divertissement», a laissé savoir Sébastien Ouimet, producteur exécutif de la série et de la division Cirque du Soleil Images.

«Le concept était tout à fait aligné avec la vision qu'on a de la production télé. On est très sélectif parce qu'on veut que les projets audio visuels créent un effet de levier», a-t-il précisé.

L'expertise du Cirque

Pour présenter une vision réaliste des arts circassiens, les différentes performances et les nombreux numéros ont été conçus par trois entraîneurs du Cirque du Soleil.

Costumes, acrobaties, direction artistique, mise en scène; tout a été soigneusement pensé pour représenter cet univers coloré et professionnel.

Afin de donner vie aux différents personnages de «Big Top Academy», il a également fallu mener un processus d'auditions en deux temps.

Comme l'a avoué Sébastien Ouimet, très peu d'enfants peuvent combiner les habiletés acrobatiques et techniques requises par l'univers circassien - celui d'un haut niveau - à celles de l'art dramatique.

Ainsi, outre les numéros auxquels on est en droit de s'attendre d'une telle série - équilibrisme, trampoline, jonglerie, voltige, etc. -, le scénario regorgera de valeurs à enseigner aux enfants. L'importance de l'amitié, de la collaboration et l'assiduité aux cours font partie du lot.

«On a réussi à faire cohabiter le récit dramatique et les acrobaties», s'est réjoui M. Ouimet.

Dès le 15 octobre, «Big Top Academy» sera déposée sur le site TVOkids.com à raison de quelques épisodes par semaine. Au total, 26 rendez-vous composeront la première saison.

L'émission ne sera offerte qu'en anglais. Le sous-titrage en français ne fait pas partie des plans.