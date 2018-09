MAtv: encore plus près des citoyens

Marie-Josée Roy 20-09-2018 | 11h05

MAtv poursuit a mission de refléter la diversité sociale et culturelle montréalaise, en plus de se pencher sur les préoccupations des citoyens.

Cet automne, l'antenne communautaire de Vidéotron proposera une dizaine de nouveautés et ramènera plusieurs de ses émissions inspirées par les gens. Car plus de 50% des projets soumis à Matv viennent de la collectivité.

«Notre média se démarque des télés généralistes grâce à l'implication des citoyens, explique Steve Desgagné, directeur principal de MAtv, dans un communiqué. Qu'ils soient bénévoles ou idéateurs, ils contribuent activement au rayonnement de la chaîne.»

Par exemple, dans «Mille visages» (dimanche, 21 h 30), un concept développé par Edwige Dazogbo, l'animatrice Sandra Sirois traitera des enjeux liés à l'immigration et à la diversité culturelle.

Le magazine culturel «Nous sommes la ville» (jeudi, 21 h), projet amené par la journaliste, conférencière et auteure Marilyse Hamelin, qui en est également la figure principale à l'écran, s'intéressera à l'art émergent.

À «Archéo-Ville» (lundi, 21 h 30), avec Vladimir Molina, on fera place aux vestiges du passé en fouillant dans des musées et des sites archéologiques.

«Ère libre» (samedi, 11 h, et dimanche, 20 h) continuera de donner la parole aux aînés et à se pencher sur les splendeurs et misères du vieillissement, tandis que «Famille au menu», avec Marie-Ève Boucher et Valérie Thibault (vendredi, 19 h) se penchera plutôt sur la réalité des papas et mamans ainsi que de leur progéniture en proposant des activités adaptées à leur quotidien.

Jonathan Lavallée, guide de «LaFormavie Dynamique» (tous les jours, 7 h et 10 h) distillera d'autres trucs et conseils pour les gens qui souhaitent intégrer l'exercice physique à leur routine santé.

Les entrepreneurs en devenir, eux, profiteront des conseils de Marie-Pier Caron et de l'idéateur Mathieu Chevalier à «Partir en affaires» (dimanche, 21 h).

Pour se divertir, on pourra se connecter à «La Coupe Romanesque» (vendredi, 21 h), qui plaira aux fanatiques d'improvisation, à «Rythmes Gospel», où la musique spirituelle sera à l'honneur, et au trio d'émissions à saveur country (samedi, dès 20 h), «Aller-retour country», «Chanson via country» et «En route vers l'Ouest».

En plus d'«Archéo-Ville», les férus d'histoire pourront se mettre sous la dent «Des chemins, des histoires» (lundi, 21 h, et dimanche, 11 h), que portent Denis Anger et Taïna Lavoie. On dévoilera les secrets des grandes artères d'où notre société tire ses origines.

En novembre, «ICONIQUE Château Frontenac» étudiera le majestueux bâtiment de la Vieille-Capitale, alors que la série anglophone en cinq épisodes «Montréal, mon amour, mon histoire» détaillera les aspects historiques de différents secteurs de la ville. «Ma curieuse Cité», animée par les participants du programme MON Bénévolat (mercredi, 20 h) tournera quant à elle autour de la vie cosmopolite montréalaise.

Tous les détails de la programmation de la chaîne à MAtv.ca.