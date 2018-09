Nouvelle émission à TVA: «Révolution», du jamais vu à la télé

Agence QMI 17-09-2018 | 17h36

MONTRÉAL - Fini les dimanches déprimants de l'automne, la nouvelle émission «Révolution», qui débarque à TVA, ce dimanche 23 septembre, à compter de 19 h 30, va mettre du bonheur et de la joie dans les salons québécois.

Concentrée d'émotion et d'énergie, la première émission, que les médias ont pu découvrir lundi matin, plonge directement dans le feu de l'action. On suit d'abord Sarah-Jeanne Labrosse qui fait la connaissance des danseurs, tout en donnant sa vision du monde de la danse à travers ses yeux de néophyte. On découvre les histoires des candidats avant qu'ils n'aillent présenter leurs chorégraphies sur la scène, devant les maîtres.

Plus de 3000 danseurs se sont présentés aux préauditions en solo, en duo ou en groupe, mais seulement une centaine ont été retenus pour la phase des auditions de l'émission. Les danseurs préparent une chorégraphie de leur choix dans leur style de danse de prédilection, avant de venir faire leur performance sur scène devant les trois maîtres: Lydia Bouchard, les Twins (Larry et Laurent Bourgeois), et Jean-Marc Généreux. Ces derniers ne sont pas avares de compliments, mais ils savent aussi dire avec beaucoup de tact et de doigté ce qui ne fonctionne pas dans une catégorie. Il faut les trois votes pour passer à la phase suivante des face-à-face. Deux votes permettent toutefois d'être mis en ballotage, sinon l'aventure s'arrête là.

Le montage de l'émission est très serré, tout en restant proche des danseurs et on ne s'attarde pas forcément sur les performances des recalés.

La vraie révolution

Pour appuyer ou confirmer leurs jugements, les maitres peuvent compter sur l'innovation qui a donné le titre de l'émission: la révolution. Il s'agit d'un système unique de 128 caméras, placées au tour d'une scène de 36 pieds de diamètre, qui permet de capter un instant de la performance des danseurs en 360 degrés. La mise au point de ce procédé complexe aura pris trois ans aux équipes de production pour arriver à un résultat final époustouflant.

Selon Jean-Marc Généreux, «cette technologie va complètement changer la vision des danseurs, qui ont passé des décennies à se regarder dans un miroir, sans penser à ce qui se passait derrière eux».

Bouleversante égérie

Sarah-Jeanne Labrosse a candidement avoué que son expérience à «Révolution» avait changé sa vie. «La danse est quelque chose de brut et de pur. Les danseurs ont une vision des choses qui m'a fait sortir de mon monde et rebrasser mes idées. Il y a une liberté dans le risque dans leur démarche. Je me suis sentie en compagnie de vraies personnes, authentiques. Même quand ils ont de l'attitude, ils mettent leur coeur sur la table. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette émission.»